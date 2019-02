Kuokkalan kartano myydään – tällaista hintaa Jyväskylän ainoasta kartanosta pyydetään

Kauko Sorjosen säätiö on laittanut myyntiin Kuokkalan kartanon Jyväskylässä. Vuonna 1904 Äijälänjoen rantaan valmistuneen ja 1990-luvun lopulla entisöidyn kartanon pyyntihinta on 2,2 miljoonaa euroa.

Kokonaisuuteen kuuluvat 10 822 neliön tontti, 912-neliöinen kartanorakennus, 124 neliön piharakennus sekä 85 neliön maakellari. Aiemmin hevostallina toiminut piharakennus saneerattiin vuonna 2017 kokoustilaksi.

Kartanon alueella on yhteensä noin 400 neliömetriä käyttämätöntä rakennusoikeutta.

Kartanon yläkerrassa on kuusi salia ja aula. Alakerrassa on seitsemän huonetta, joihin kuuluvat taidenäyttelytila sekä kahvila ja keittiö. Kartanossa on Kauko Sorjosen säätiön taidenäyttely.

Talo on suojeltu. Kartanon tontti on asemakaavassa liikerakennusten korttelialuetta.

Kuokkalan kartano on Jyväskylän ainoa kartano. Sen rakennutti höyrysahan omistanut kauppaneuvos Julius Johnson. Talon suunnitteli maamme ensimmäisiin naisarkkitehteihin lukeutunut Wivi Lönn. Alun pitäen Kuokkalan kartano toimi Johnsonin asuntona ja maatilana.

Wivi Lönn suunnitteli Jyväskylään kolmisenkymmentä rakennusta, joista hänen jugend-kauden päätyönään pidetään Kuokkalan kartanoa.

Talo on elänyt monenlaisia vaiheita. Se muun muassa toimi Jyväskylän maalaiskunnan synnytyssairaalana 1940–1960 luvuilla. Kauko Sorjosen omistama kirjapaino ja kustantamo Kopi-Jyvä Oy osti vuonna 1998 tuolloin erittäin huonossa kunnossa ja tyhjillään olleen kartanon Jyväskylän kaupungilta. Se entisöitiin täyteen loistoonsa 1990-luvun lopussa. Sittemmin kartano siirtyi Kauko Sorjosen säätiön omistukseen.

Arvokohteen myynti ei ole koskaan helppoa. Kartanon myyntiä hoitava kiinteistönvälittäjä Jaana Patrakka-Suomala Asuntokeskus Suomala LKV:stä on kuitenkin toiveikas siitä, että ostaja löytyy.

– Toivon, että kartanon loistokkuus jatkuisi. Kysymyksenhän voisi esittää, kuka on seuraava kartanon herra tai rouva?

Joitakin ajatuksia kartanon tulevaisuudesta on käynyt välittäjän mielessä.

– Tämä on aika mielenkiintoinen paikka myös kiinteistön jalostamisen näkökulmasta, hän sanoo.

Kaavan mahdollistamaan lisä- ja uudisrakentamiseen on pyydettävä Keski-Suomen museon lausunto.

Rakennukseen tai sen lähiympäristöön ei saa tehdä rakennustaiteellista, kulttuurihistoriallista tai kaupunkikuvallista arvoa alentavia muutoksia.