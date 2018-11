Kyberkiristys laittoi tanskalaisyrityksen polvilleen ja rokotti 300 miljoonaa – sellaiselta suojautumista pohditaan nyt Jyväskylän Smart Factory -messuilla

Teollisuusyrityksiin kohdistuvat kyberhyökkäykset lisääntyvät jatkuvasti. Hyökkääjänä on yleensä järjestäytynyt rikollisryhmä tai valtiollinen toimija.

Onnistunut hyökkäys voi tulla kohteeksi joutuneelle yritykselle varsin kalliiksi. Esimerkiksi tanskakalainen logistiikka-alan suuryritys A. P. Møller-Mærsk A/S joutui toissa kesänä kiristyshaittaohjelman uhriksi.

– Isku lamaannutti yhtiön koko tuotantoketjun ja aiheutti yritykselle noin 300 miljoonan dollarin tulojen menetyksen. Lisäksi kesti useita viikkoja ennen kuin yrityksen toiminta palautui normaaliksi, kertoo Jyväskylä Security Technologyn teknologiavastaava Marko Vatanen.

Hän alusti teollisuusyritysten kyberuhista tiistaina Jyväskylässä alkaneilla Smart Factory -messuilla.

– Teollisuuden ympäristöt ovat muuttaneet luonnettaan aika paljon viime aikoina. Mitä enemmän yrityksillä on käytössään esimerkiksi tietojärjestelmiä, pilvipalveluita, Big Data -analytiikkaa ja tekoälyä sitä monimutkaisempaa suojautuminen on. Pahantekijöillä on monia mahdollisia kohteita ja tapoja toimia.

Jyväskylä Security Technology (Jyvsectec) on Jyväskylän ammattikorkeakoulun osana toimiva puolueeton kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus. Sen tavoitteena on auttaa organisaatioita kehittämään kyberuhkien häiriönsietokykyä.

– Kyberhyökkäykset ovat varsin yleisiä. Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan 48 prosenttia yrityksistä on joutunut hyökkäyksen kohteeksi ja 24 prosenttia epäilee joutuneensa, mutta ei ole aivan varma asiasta. Kuitenkin vain 60 prosenttia yrityksistä on tehnyt kyberuhkia koskevan riskikartoituksen, Vatanen päivittelee.

Aina hyökkäystä ei kohdisteta suoraan lopullisena kohteena olevaan yritykseen.

– Pienempiä toimijoita voidaan käyttää pomppulautana isompia yrityksiä vastaan. Tällöin hyökkäys voidaan kohdistaa organisaatioon esimerkiksi alihankkijan, kumppanin tai laitevalmistajan kautta.

Marko Vatasen mukaan Suomi on erityisen otollinen tällaiselle toiminnalla, koska maassa on vain noin 350 000 yritystä ja niistä vain 1 500 työllistää yli sata henkilöä.

– Suomessa yritykset ovat hyvin verkottuneita ja riippuvaisia toisistaan.

Jyväskylän Paviljongissa alkaneet Smart Factory -messut keskittyvät neljännen teollisen vallankumouksen ja digitalisaation teemoihin. Esillä on muun muassa robotiikan uusimpia saavutuksia.

Jyväskyläläinen Protacon Oy rakensi messuille älykkään tehtaan, jossa viisastelee robotti. Käytännössä Protaconin osastolle on tehty minikokoinen tuotantosolu, jossa kävijöitä palvelee Omronin LD-mobiilirobotti. Se siirtelee näytösluontoisesti mandariineja paikasta toiseen.

– Ajatuksena on näyttää messuvieraille konkreettisesti, miten tehdas- ja tuotantoympäristöön on mahdollista tuoda älykkyyttä ja tehostaa siten toimintaa – suunnitella oppivia, älykkäitä tehtaita, kuvailee liiketoimintajohtaja Kari Ojala Protaconilta.

Noin 30 000 euroa maksava robotti voi kulkea kahdeksan tunnin työvuoron aikana 30 kilometriä. Kerrallaan se pystyy siirtämään paikasta toiseen 60 kilon painoisia lasteja.

– Tällaisia itsenäisesti ja ihmisten parissa toimivia ja kulkevia robotteja ei vielä monissa suomalaisissa tuotantolaitoksissa näe.