Lähellä tuotetut kesäkukat ovat nyt hittituote – korpilahtelaisella puutarhalla iloitaan erikoisten keväiden jälkeen tavallisesta toukokuusta

Korpilahtelaisen Kauppapuutarha Honkasen yrittäjä Kaisa Hoppula seisahtaa hetkeksi keskelle kasvihuonetta.

– Tämä on hieno hetki. Täällä on paljon kukkia ja kaikki alkaa olla valmista.

Puutarhalla kasvaa tänä vuonna noin 260 000 kukkaa.

Hoppula ja hänen yhtiökumppaninsa Olli Nieminen odottavat, että kukkasesonki käynnistyy toden teolla tänä viikonloppuna, sillä Matti Huutonen ja muut meteorologit ovat ennustaneet lämmintä ja kaunista viikonloppua.

Saakoskella sijaitsevalla puutarhalla toivotaan kahden erilaisen toukokuun jälkeen niin sanottua normaalia kevättä.

Kaksi vuotta sitten kylmä toukokuu sotki kesäkukkamarkkinat ja viime vuonna keväthelteet toivat toukokuulle valtavan kiireen.

– Jyväskylän korkeudella toukokuun loppuun mennessä oli vuonna 2017 myyty kolmannes kukista ja viime vuonna kaksi kolmasosaa, Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen selvittää vuosien eroja.

– Kauden alku heittelee eri vuosina jopa 4–5 viikkoa.

Viime toukokuussa Etelä-Suomessa kukat loppuivat joiltakin puutarhoilta. Hoppulan mukaan Etelä-Suomen kukkapula toi jonkin verran Ysitieltä ohikulkijoita puutarhan asiakkaiksi.

– Viime vuonna meilläkin oli toukokuussa kukkakauppa käyty.

Toissavuotista toukokuuta Hoppula sanoo kymmenvuotisen puutarhayrittäjän uransa hermostuttavimmaksi, sillä kesä ei meinannut tulla lainkaan.

Yleensä kovin kesäkukkasesonki kestää 1,5 kuukautta.

Kauppapuutarha Honkasella viljellään yli sataa eri nimikettä. Tuotannossa on noin 60 erilaista kesäkukkaa, yli 20 hyötykasvintaimea sekä yli 20 maustekasvia.

Orvokin ja pelargonian kaltaiset kestosuosikit pitävät pintansa vuodesta toiseen, vaikka kymmenen viime vuoden aikana lajikkeista valtaosa on vaihtunut.

Monet trendit näkyvät puutarhalla.

– Viime vuosina amppelikuk­kien suosio on kasvanut koko ajan. Myös isoja kasveja ja hyötykasveja myydään aiempaa enemmän, Hoppula ja Nieminen kertovat.

Puutarhan kukista 80 prosenttia myydään jälleenmyyjien kautta ja noin 20 prosenttia suoraan asiakkaille.

– Käytännössä lähes kaikki kukat menevät Jyväskylän seudulle, Nieminen kertoo.

Kukkien hinnat ovat pysyneet viime vuodet jokseenkin ennallaan.

– Hinnat eivät nouse, vaikka kulut ovat nousseet, Hoppula harmittelee.

Yrityksessä katsotaan tulevai­suuteen kuitenkin luottavaisin silmin. Liikevaihto on kasvanut vuosittain.

Nykyisten omistajien aikana puutarhan tuotantoa on kasvatettu. Puutarhalle on rakennettu uusia tuotantotiloja ja siellä on siirrytty öljystä pellettilämmitykseen.

Jyväskylän eteläisin yritys laajentaa seuraavan kerran jo ensi syksynä, kun puutarhalle rakennetaan 800 neliön kasvihuone. Nykyisten kasvihuoneiden pinta-ala on 5 500 neliötä.

– Kovin isoja harppauksia ei voi kerralla tehdä, Nieminen sanoo.

Uusi kasvihuone ei vain tuo lisää tilaa, vaan helpottaa puutarhan logistiikkaa.

– Tämä on käsityötä, jossa on paljon nostamista ja kantamista, Hoppula sanoo.

Nieminen on työskennellyt ­samalla puutarhalla vuodesta 1996 ja Hoppula vuodesta 2001 lähtien. He ostivat puutarhan vuonna 2009.

Yrityksessä on menossa kaksi juhlavuotta: puutarha täyttää 50 vuotta ja uudet yrittäjät ovat pyörittäneet toimintaa 10 vuotta.

– Paljon asiat ovat kymmenessä vuodessa muuttuneet. Tervettä kasvua on ollut kuitenkin koko ajan, Hoppula iloitsee.