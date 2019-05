Lähes kolmannes suomalaisista harkitsee sähkö-, kaasu- tai hybridiauton hankintaa

Reilut 30 prosenttia autoilevista tai auton hankintaa suunnittelevista suomalaisista pitää todennäköisenä tai melko todennäköisenä, että heidän seuraava autonsa kulkee uudenlaisella käyttövoimalla.

Tieto käy ilmi Danske Bankin teettämästä Autobarometri 2019 -kyselytutkimuksesta.

– Olemme kysyneet Autobarometrissa tätä kysymystä vuodesta 2015 asti. Koskaan aiemmin kiinnostus sähkö-, kaasu- ja hybridiautoihin ei ole kasvanut näin paljon vuodessa. Halu hankkia tuollainen auto on kaksinkertaistunut vuodesta 2015, sanoo Danske Financen johtaja Altti Kuuri tiedotteessa.

Uudenlaisella käyttövoimalla kulkevan auton hankkimista jarruttavat hinta, puuttuvat latauspisteet, huoli ajosäteestä ja epäselvyys politiikasta. Toisaalta ne kiinnostavat matalien päästöjensä ja edullisten polttoainekustannustensa takia.

Yli puolet sanoo päättäväisesti ei kiitos

Yli puolet kyselyyn vastanneista kertoo hankkivansa uudenlaisen auton erittäin epätodennäköisesti. Tärkeimmät perustelut liittyvät hintaan, rajalliseen toimintamatkaan ja latauspisteiden saatavuuteen. Nämä syyt mainitsi yli 60 prosenttia vastaajista.

45 prosenttia auton hankintaa suunnittelevista myös kertoo lykänneensä auton hankintaa, koska poliittinen keskustelu erilaisten käyttövoimien kohtelusta on epäselvää.

– Tuloksista voi päätellä, että suomalaisten usko sähkö- ja kaasuautoja tukevaan infrastruktuuriin on heikko. Samalla poliittisen keskustelun kierrokset lisäävät epävarmuutta. Autoilijat tarvitsevat siis selkeitä päätöksiä poliitikoilta, onko esimerkiksi tulossa joitain taloudellisia etuja liittyen infraan tai ajoneuvoihin, Kuuri sanoo.

Dieselautojen suosio laantunut eniten

Dieleautojen suosio on laskussa. Kyselyyn vastanneista yli kaksi kolmasosaa liikkuu omalla autolla. Tällä hetkellä ylivoimaisesti yleisin on bensiiniauto, jollainen on noin kahdella kolmanneksella autoilijoista.

Diesel-auto on 29 prosentilla omalla autolla liikkuvista. Nyt dieselillä ajavista vain 37 prosenttia arvioi seuraavan autonsa käyttövoiman olevan diesel.

Autobarometrin mukaan yli viidennes suomalaisista haaveilee nyt uudesta autosta. Autosta unelmointi on pysynyt samalla tasolla kuin aiempina vuosina. Suomalaisten autoiluinto näyttää yleisesti olevan kasvussa, sillä 64 prosenttia vastanneista aikoo jatkossa liikkua omalla autolla. Vuotta aiemmin tämä luku oli 60 prosenttia.

Tiedot barometriin kerättiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa. Kysymyksiin, joissa ei tarvinnut omistaa autoa tai olla hankkimassa sellaista, vastasi 1 466 vastaajaa ja auton hankintaan liittyviin kysymyksiin 1 074 vastaajaa.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 21–79-vuotiaat suomalaiset miehet ja naiset. Aineisto on painotettu sukupuolen, iän ja asuinpaikkakunnan mukaan väestöjakaumaa vastaavaksi.