Latvian keskuspankin pääjohtajalle lahjussyytteet

Latvian keskuspankin pääjohtajaa Ilmars Rimsevicsiä vastaan on nostettu lahjussyytteet, kertovat muun muassa talousmediat The Financial Times ja Bloomberg. Latvian valtakunnansyyttäjä ilmoitti syytteiden nostamisesta torstaina.

Rimsevicsiä syytetään vähintään 100 000 euron lahjusten pyytämisestä ja vastaanottamisesta. Jos oikeus toteaa Rimsevicsin syylliseksi, häntä uhkaa jopa 11 vuoden vankeustuomio. Rimsevics on kiistänyt kaikki syytökset.