Laukaan Säästöpankin Kulttuurisäätiö on jakanut 30 vuodessa liki puoli miljoonaa euroa avustuksia

Pientä vipuvaikutusta sopivaan kohtaan annostellen voidaan edistää suurten asioiden tapahtumista.

Tämä näkemys on ohjannut Laukaan Säästöpankin Kulttuurisäätiön toimintaa jo 30 vuoden ajan. Nyt nuo vuosikymmenet on koottu yksiin kansiin, kun Antti Ikosen kirjoittama 30-vuotishistoriikki Kaikkea hyvää Laukaaseen – Laukaan Säästöpankin Kulttuurisäätiö 1987–2017 julkaistiin maanantaina.

Kirjassa kerrotaan, että säätiön maksamien apurahojen, stipendien, avustusten ja tunnustusten summa ylsi viime vuoden loppuun mennessä jo yli 480 000 euroon. Siitä liki neljäsosalla on tuettu musiikkia. Toiseksi eniten säätiö on tukenut teatteria (70 000 euroa). Päihteettömyyteen ja tapakasvatukseen on käytetty noin 45 700 euroa.

Vuodesta 2000 lähtien säätiö on tukenut myös liikuntaa ja urheilua, joista on kasvanut neljänneksi suurin kohde (37 500 euroa).

Historiikissa esitellään kymmeniä ja taas kymmeniä tuen saajia: urheilijoita, valmentajia, kirjaprojekteja, muusikoita, kuoroja, yhdistyksiä ja tapahtumia.

Säätiön pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Raili Manninen nostaa yhdeksi tärkeimmistä hankkeista Vihtavuoren koulun Selvän Sopimuksen, jolla autetaan nuoria pysymään erossa päihteistä.

– Tärkein asia on kasvattaa yhteiskuntakelpoisia laukaalaisia, joille on opetettu näköaloja, elämänhallinnan taitoja ja käytöstapoja. Hyvät harrastukset kasvattavat myös oikeanlaisia arvoja ja itseluottamusta, Manninen sanoo.

Mittavat avustukset eivät olisi olleet mahdollisia ilman hyvin hoidettua sijoitussalkkua. Säätiö on jo kolmenkymmenen vuoden ajan jakanut huomattavia avustuksia ja samalla kasvattanut pääomaansa. Vuoden 2017 taseessa pääoman markkina-arvo oli noin 1,7 miljoonaa euroa.

– Koska kuntatalouden määrärahat ovat tiukilla, säätiön rooli Laukaassa on yhä tärkeämpi. Olemme mahdollistaneet asioita, jotka muuten eivät olisi toteutuneet, Manninen sanoo.

– Säätiö on ollut Laukaalle pienimuotoinen lottovoitto.