Le Monde: Teollisuuden Voima saamassa satojen miljoonien korvaukset Olkiluodon voimalan viivästymisestä

Teollisuuden Voima (TVO) on saamassa ranskalaiselta Areva-yhtiöltä satojen miljoonien eurojen korvaukset Olkiluodon voimalan viivästymisestä, kertoo ranskalaislehti Le Monde.

Lehden mukaan osapuolet ovat pääsemässä sopimukseen korvauksesta lähipäivinä.

Korvauskiistaa on ratkottu Kansainvälisen kauppakamarin välimiesmenettelyssä Lontoossa. TVO on vaatinut menettelyssä Le Monden mukaan viivästymisestä noin 2,6 miljardin euron korvauksia, kun taas Areva on puolestaan vaatinut noin 3,4 miljardin korvauksia.

TVO:n kerrottiin viime marraskuussa saavuttaneen jo kolmannen osavoiton käynnissä olleessa välimiesmenettelyssä.

Eurajoen Olkiluotoon rakennettavan ydinvoimalan piti alun perin valmistua jo vuonna 2009. Viime syksynä laitostoimittaja arvioi, että säännöllinen sähköntuotanto uudessa voimalassa käynnistyy toukokuussa 2019.

Suomessa asiasta kertoivat Yle ja Helsingin Sanomat.