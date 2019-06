Legionella-epidemiasta epäillyltä Stora Ensolta ei hyväksytä enää harha-askelia – vastaavaa epidemiaa ei ole tapahtunut Belgiassa 20 vuoteen

Stora Enso tai legionelloosi-epidemia ei tunnu herättävän suurta huolta pienen Evergemin keskustassa. Belgialaiskunnan asukkaat varoittavat kuitenkin, ettei vastaavaa saa tapahtua enää uudelleen.

Suomalaisen metsäyhtiö Stora Enson paperitehtaan epäillään olevan syypää siihen, että 32 ihmistä on sairastunut viime viikkoina legioonalaistautiin Gentin vaikutusalueella. Kahden ihmisen kerrotaan kuolleen.

Tiistaina Stora Enso vahvisti epäilyt, joiden mukaan sen uusiosanomalehti- ja aikakauslehtipaperia tuottava Langerbruggen tehdas Gentin teollisuusalueella on yksi mahdollisista epidemian aiheuttajista. Tarkemmin tutkimukset kohdistuvat tehtaan jäähdytystorniin, josta bakteerit olisivat levinneet ilmaan päässeen vesihöyryn mukana.

Iso osa sairastuneista asuu Evergemin alueella, jonne tuulen arvioidaan kuljettaneen vesihöyryä. Flanderin terveydestä vastaavan viraston tiedottaja Joris Moonens kertoo STT:lle, että viranomaiset saivat tiedon ensimmäisistä sairastuneista toukokuun alkupuolella.

Epäilykset kohdistuivat nopeasti jäähdytystorneihin, koska sairastuneet olivat laajalta alueelta, eikä heillä ollut yhdistävää tekijää. Legionella-bakteerin lähteitä voivat olla esimerkiksi suihkut tai porealtaat, mutta nyt vastaavaa ei löydetty.

Kanaalialueella on useita tehtaita, joilla on jäähdytystornit. Vesinäytteiden perusteella epäiltyjen joukkoa on saatu pienennettyjä. Kahden yhtiön näytteissä oli viranomaisen mukaan suuri määrä kyseistä legionellabakteeria, ja niiden näytteitä on tutkittu erityisen tarkasti.

Viranomaiset eivät mainitse epäiltyjä yrityksiä nimeltä vedoten meneillään olevaan tutkintaan. Käynnissä on myös rikostutkinta.

Isompi epidemia on viimeksi tapahtunut Belgiassa vuonna 1999, jolloin ihmisiä sairastui messuilla.

– Jäähdytystornien tapauksessa lähde on helpompi saada selville. Viime vuosina datankeräystekniikat ovat parantuneet, Moonens kertoo.

Kuusi vielä sairaalassa

Keskiviikkoiltapäivänä kunnan keskusta on hiljainen. Lapsia tarhasta hakevat äidit ja isoäidit kertovat, että epidemia on kyllä puhuttanut, mutta ei ole herättänyt suurta huolta.

Kunnassa on totuttu elämään muutamien kilometrien päässä sijaitsevien tehtaiden lähellä, kertoi myös Stijn Wandels.

– Hallituksen pitäisi ehkä miettiä sääntöjen kiristämistä, jotta yritykset testaisivat jäähdytysjärjestelmänsä useammin. On todella valitettavaa, että niin moni on sairastunut, mutta me asumme alueella, jossa on paljon yritystoimintaa. Se tuo joitain riskejä mukanaan.

Legionelloosi on kuumetauti, jonka aiheuttaa seisovissa vesissä viihtyvä bakteeri. Kun ihminen hengittää ilmaa, jossa on pieniä vesipisaroita tai vesiaerosolia, bakteeri voi päästä hengitysteihin. Vettä juomalla ei sairastu, eikä tauti tartu ihmisestä toiseen.

Gentin alueella sairastuneet ovat terveysviraston mukaan olleet hyvin eri-ikäisiä nuorista aikuisista yli 90-vuotiaisiin. 32 sairastuneesta kuusi on vielä sairaalassa.

Viime viikon aikana uusia tapauksia ei ole enää tullut ilmi.

Vuonna 1932 perustetulla Langerbruggen tehtaalla työskentelee 360 ihmistä. Yhtiö kertoo pysäyttäneensä jäähdytystornin desinfiointia varten.

Stora Enso julkaisi tiistaina lausunnon, jossa se kertoi olevansa yksi tutkituista yhtiöistä. Stora Enso ei kommentoinut asiaa keskiviikkona tarkemmin.