Liikenne- ja viestintävirasto selvittää, mitkä teleoperaattorit käyttävät Huawein verkkolaitteita

Liikenne- ja viestintävirasto on aloittanut selvityksen siitä, missä määrin suomalaiset teleoperaattorit käyttävät kiinalaisyhtiö Huawein laitteita.

Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Virasto on lähettänyt tietopyynnön teleoperaattoreille noin viikko sitten, ja vastausten takaraja on parin viikon kuluttua, kertoo viraston Turvallisuussääntely-yksikön päällikkö Jukka-Pekka Juutinen STT:lle.

Yhtenä syynä selvitykselle ovat julkisuudessa viime aikoina esitetyt väitteet Huawein tietoturvaongelmista. Yhtiötä on ulkomailla syytelty jopa vakoilusta Kiinan valtiolle, mutta näyttöä ei ole.

Juutisen mukaan heillä ei ole sellaista tietoa Huawein tietoturvapuutteista, mikä edellyttäisi toimia. Virasto kerää tietoa sekä julkisuudesta että omista lähteistään.

– Julkisuudessa puhutaan edelleen epäilyistä. Konkreettista näyttöä ei ole saatu julkisuuden kautta tai muutenkaan.

Tiedonkeruussa on Juutisen mukaan kyse ennemminkin varautumisesta siihen, että tietoturvaongelmista saataisiin jatkossa mustaa valkoisella.

– Jos saadaan tietoa mahdollisista uhista liittyen jonkin tietyn verkkolaitevalmistajan laitteisiin, voidaan helpommin viestiä siitä suoraan teleyrityksille, jotka käyttävät kyseisen laitevalmistajan laitteita, Juutinen sanoo.

Tavallisen kännykänkäyttäjän ei tarvitse reagoida

Epäilyjä puutteellisesta tietoturvasta on ollut aiemminkin muiden yhtiöiden kohdalla, ja silloin virasto on huomannut, että kokonaiskuvaa operaattorien käyttämistä laitevalmistajista ei ole. Tarkoituksena on nyt saada käsitys myös siitä, kuinka paljon operaattorit tukeutuvat yhden verkkolaitevalmistajan laitteisiin.

Juutisen mukaan tavallisten kännykänkäyttäjien ei tarvitse huolestua sen enempää Huawein kuin muidenkaan yhtiöiden laitteiden käytöstä, vaan laitteita voi käyttää normaalisti.

– Yleisesti tietysti se neuvo, että aina kun käyttää viestintälaitteita, on syytä miettiä, millaista tietoa niillä käsittelee. Jos on luottamuksellista, salassa pidettävää tietoa, yleensä kannattaa käyttää suojattua sähköpostia, turvasähköpostia tai turvallisempia salattuja VPN-yhteyksiä.