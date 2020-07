Lomamökkien kauppa kävi kuumana alkuvuonna – kasvua viime vuoteen yli 40 prosenttia

Lomamökkikauppojen määrä on kasvanut tammi–kesäkuussa lähes 43 prosenttia viime vuoteen verrattuna samalla ajanjaksolla, ilmenee Maanmittauslaitoksen tilastopalvelusta. Tänä vuonna tammi–kesäkuussa haja-asutus- ja kaava-alueella olevia mökkejä on myyty 2 253, kun viime vuonna vastaava luku oli 1 577.

Tänä vuonna kaava-alueilla mökkikauppoja on tehty kaikkiaan 1 736 ja haja-asutusalueilla 517.

Suomen kymmenessä suurimmassa kesämökkikunnassa mökkikauppoja tehtiin tammi–kesäkuun aikana kaikkiaan 576.

Näistä kunnista mökkikauppa on kasvanut eniten Länsi-Uudenmaan Lohjalla, jossa kesämökkikauppoja tehtiin 86 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Lohjalla tehtiin kaupat 65 mökistä, kun viime vuonna vastaavan ajankohdan lukema oli 35.

Toiseksi suurinta mökkikaupan kasvu on ollut Kuusamossa, missä kasvua on 69 prosenttia. Suurista kesämökkikunnista kolmanneksi eniten mökkikauppa on kasvanut Kuopiossa, missä muutos edellisen vuoden tammi–kesäkuuhun on ollut 49 prosenttia.