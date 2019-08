"Luonnossa rajat häviävät, sillä lapset ovat tasa-arvoisempia kuin sisäleikeissä" – Maaret Mattson vie päiväkotinsa lapset luontoon lähes joka päivä

Luonto opettaa lapselle paljon. Metsässä leikit ovat luovia, tunnetilat positiivisia ja myötätuntoisuus kehittyy. Muun muassa näistä syistä Maaret Mattsson, 39, perusti marraskuussa 2018 oman luontopäiväkodin Jyväskylän Keltinmäkeen.

– Luonnossa rajat häviävät, sillä lapset ovat tasa-arvoisempia kuin sisäleikeissä. Luontoleikeissä jokainen voi tehdä sitä, mikä kiinnostaa, eikä taitotasoa tarvitse jatkuvasti verrata muihin, The Fox Nest päiväkodinjohtaja ja yrittäjä sanoo.

Keltinmäessä luonto on lähellä, sillä metsä alkaa heti päiväkodin aidan takaa. Tavoitteena on, että isoimmat lapset ovat luonnossa päivittäin ja kaikkein pienimmätkin kolme kertaa viikossa. Vanhemmat lapset antavat myös palautetta ja omia kehitysehdotuksia.

– Tuorein lapsilta tullut idea on ottaa suurennuslasit mukaan metsäleikkiin. Suurennuslasilla on kuulemma parempi tarkkailla kärpäsiä ja sorsia, Mattsson naurahtaa.

The Fox Nest on 25-paikkainen päiväkoti 1–6-vuotiaille. Tällä hetkellä lapsia on 18 ja paikkoja täytetään hakujärjestyksessä. Päiväkodinjohtajan lisäksi töissä on lastenhoitaja ja esikouluopettaja.

– Eskariopettaja aloitti elokuun alussa. Sopivan työntekijän löytäminen ei ollut helppoa. Hakijoita saattoi karsia se, että vaatimuksena oli englanninkielen taito, Mattsson sanoo.

The Fox Nestin toimintakielinä ovat englanti ja suomi. Arjen toiminnoissa puhutaan pääasiassa englantia ja lapsia rohkaistaan kieltä käyttämään. Tarvittaessa käyttöön otetaan suomi ja joskus myös elekieli. Eskariopetus toteutetaan neljänä päivänä viikossa englanniksi ja yhtenä päivänä suomeksi.

– Meillä on lapsia suomenkielisistä, kaksikielisistä ja kokonaan vieraskielisistä kodeista. Lähiseudun lisäksi lapsia on kauempaakin, esimerkiksi Muuramesta, Vesangasta ja Haukkalasta.

Sosionomiksi opiskellut vantaalainen Mattsson päätyi puolisonsa kotikaupunkiin mutkan kautta. Hän meni vaihtoon Bangkokiin ja matka venyi kuuden vuoden mittaiseksi työrupeamaksi kansainvälisissä kouluissa.

Suomeen palattuaan hän työskenteli päiväkodeissa. Yrittäjyys ei ensin kiinnostanut, mutta kun kannustusta tuli monelta suunnalta, hän päätti vihdoin kokeilla. Asiaan vaikutti myös kirjanpitoyrittäjänä toimiva puoliso.

– Hankin lastentarhaopettajan pätevyyden, ilman sitä yrittäjyys ei olisi ollut mahdollista. Katsoin, että Jyväskylän päiväkotitarjontaan sopisi hyvin englanninkielinen luontopäiväkoti. Itselläni oli kansainvälistä kokemusta, joten oli luontevaa ottaa toimintakieleksi englanti, hän kertoo.

Päivät venyvät joskus pitkiksi, mutta Mattsson pyrkii omistamaan illat perheelle. Yrittäjän arkea helpottaa se, että kirjanpidon on voinut ulkoistaa perhepiiriin.