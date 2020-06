Luottamus talouteen jatkaa elpymistään EU-maissa – Suomessa elinkeinoelämän talousluottamus mataa edelleen selvästi pitkäaikaisten keskiarvojen alapuolella

Luottamus talouteen jatkaa elpymistään EU-maissa. EU-komission julkaiseman talousindikaattorin mukaan nousua on tähän mennessä tullut noin 30 prosenttia maalis–huhtikuun romahduksesta. Jyrkästä noususta huolimatta indikaattorin lukemat ovat edelleen alle pitkän ajan keskiarvon.

Luottamusta kuvaava indikaattori romahti maalis- ja huhtikuussa ja päätyi lähes yhtä matalalle kuin suuren taantuman aikaan maaliskuussa 2009. Toukokuussa indikaattori näytti jo elpymisen merkkejä, ja nouseva kehitys on nyt jatkunut.

Lukemat ovat jyrkässä nousussa niin euroalueella kuin EU-maissa laajemmin. EU-komission mukaan euroalueella luottamus on parantunut kaikilla aloilla, mukaan lukien palveluissa, joissa vielä viime kuussa oli laskua.

Jäsenmaista luottamus on kohentunut roimasti erityisesti Ranskassa, Hollannissa, Espanjassa, Italiassa ja Saksassa.

Työllisyysodotuksia kuvaava indikaattori vajosi huhtikuussa mittaushistoriansa alimmalle tasolle, mutta on jatkanut nyt toukokuussa alkanutta nousua.

Suomessa kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät vahvistuivat toukokuuhun verrattuna

Suomessa Tilastokeskus kertoi aiemmin maanantaina, että kuluttajien luottamus on elpynyt kesäkuussa. Indikaattorin pisteluku on -3,9, kun toukokuussa se oli -9,0 ja huhtikuussa -13,9. Kuluttajien luottamus talouteen on myös hieman vahvempaa kuin vuosi sitten, jolloin pisteluku oli -4,6.

– Lukema on edelleen kehno verrattuna pitkän ajan keskiarvoon –1,8, mutta kertoo silti yllättävänkin vauhdikkaasta elpymisestä ja on jopa parempi kuin viime syksyn tai alkutalven mittaukset ennen koronaepidemian käynnistymistä, kirjoittaa Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist kommentissaan.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää vahvistuivat toukokuuhun verrattuna. Selvimmin paranivat odotukset Suomen talouskehityksestä seuraavan vuoden aikana. Ne pysyivät kuitenkin edelleen heikkoina.

Sen sijaan arviot kuluttajan oman talouden nykytilasta ja lähitulevaisuudesta vastasivat suunnilleen pitkän ajan keskimääräisiä näkemyksiä. Lisäksi kestokulutusaikeet olivat kesäkuussa jo melko lupaavalla tasolla.

– Tunnelmien kohoaminen heijastelee talouden avautumista ja vapauden tuntua, kun epidemia on hellittänyt. Jo pidempään on Suomessa uusia tautitapauksia ollut vain vähän, ja elämä tuntuu palanneen tavanomaisiin uomiin, Appelqvist arvioi.

Koronatilanteen kehityksestä ei ole takeita

Appelqvist huomauttaa kuitenkin, ettei mitään takeita ole siitä, että koronatilanne pysyisi jatkossakin hallinnassa, mutta juuri nyt sitä ei haluta ajatella.

Tilastokeskuksen mukaan odotukset työttömyystilanteen kehityksestä paranivat kesäkuussa merkittävästi, mutta olivat yhä ankealla tasolla. Samaa oli havaittavissa työllisten kuluttajien eli palkansaajien ja yrittäjien kokeman omakohtaisen työttömyyden uhan kohdalla.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat kesäkuussa edelleen erinomaiseksi. Ajankohtaa pidettiin jo jonkinlaisena säästämiselle, mutta huonona kestotavaroiden ostamiselle ja varsinkin lainanotolle.

Elinkeinoelämän tunnelmat matelevat

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit ovat edelleen selvästi pitkäaikaisten keskiarvojensa alapuolella, vaikka etenkin palvelualoilla on nähty toipumista koronakevään jälkeen.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan palvelualoilla luottamusindikaattori on kohentunut kesäkuussa kuusi pistettä -40 pisteeseen. Teollisuudessa luottamus nousi hivenen, rakentamisessa heikkeni pari pistettä ja vähittäiskaupassa kohosi muutaman pisteen verran.

EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen tulkitsee tiedotteessa, että vaikka itse epidemia on Suomessa laantunut, talouden alavire jatkuu. Vientiteollisuudessa pahin on vasta edessäpäin. Erityisen huolestuttavaa on uusien tilausten vähentyminen.

Hänen mukaansa tulevat viikot ratkaisevat paljon, mihin suuntaan koronakriisi on menossa. Lisää tietoa tulee siitä, miten luottamus palautuu, onko kriisiapu mennyt riittävässä määrin ja nopeasti perille sekä käynnistyykö talous loppukesän aikana kuten on ajateltu.

Kriisin alussa vaikutus on osunut ennen kaikkea palvelualan yrityksiin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

– Näistä tilastotiedot kertyvät hitaasti ja teollisuudessa ongelmat ovat vasta kärjistymässä. Tiedot tarkentunevat siis lähitulevaisuudessa vielä todennäköisemmin huonompaan ennen kuin ne kääntyvät kohti parempaa, Pakarinen arvioi.