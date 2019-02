Luuseri-monologi jatkuu taas – yrityksillä on mahdollisuus tukea koulukiusaamisen vastaista työtä

Jyväskylän kaupunginteatteri tarttui viime vuonna tärkeään teemaan. Näyttelijä-yleisötyöntekijä Hannu Rantala jalkautui yläkouluille Luuseri-esityksellä, joka käsittelee koulukiusatun kokemuksia. Helmikuun alussa kaupunginteatteri käynnisti kaikille keskisuomalaisille kouluille suunnatun koulukiusaamisen vastaisen kampanjan #kukaaneioleluuseri.

Kampanja haastaa nuoret pohtimaan koulukiusaamisen ehkäisemistä ja tuottamaan erilaisia tempauksia, tapahtumia ja taide-esityksiä asiaa vauhdittamaan. Kevään aikana jatketaan myös kampanjaan liittyvän Luuseri-monologin esittämistä. Vaikka jo yli 2 200 oppilasta ja opettajaa on nähnyt monologin, maakunnassa on vielä useita yläkouluja, jotka eivät ole päässeet näkemään esitystä.

Keskisuomalaisilla yrityksillä onkin mahdollisuus osallistua kampanjaan tarjoamalla Luuseri-esitys haluamalleen koululle tai kouluille.

Rantalan mukaan kiusaamiseen puuttuminen on tärkeää siksi, että toisten lyömä luuseri-leima saattaa seurata nuorta pitkäänkin jopa työelämään asti.

– Esityksen näkökulma on siinä, että on oikeastaan ihan arpapeliä kuka joutuu kiusatuksi. Jokaisen esityksen jälkeen on keskusteluhetki, jossa pohdin nuorten kanssa kiusaamisen syitä ja sitä, miten kiusaamista voisi ehkäistä, Rantala kertoo.

– Esitys haluaa herätellä ymmärtämään jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta ja empaattista suhtautumista muihin, hän toteaa.

Tiedetään, että tulevaisuuden työelämässäkin korostuvat entistä enemmän vuorovaikutustaidot. Ja näitä taitoja voi opetella jo kouluaikana.

– Paras palaute nuorilta on ollut, että esitys sai minut vastustamaan koulukiusaamista yhä enemmän, Rantala sanoo.

Yhden esityksen sponsorointi maksaa yritykselle kuusi euroa oppilasta kohden. Lisäksi päälle tulevat matkakorvaukset.

Jos oppilasmäärä jää alle 30 henkilön, minimihinta on 180 euroa. Yhdessä esityksessä voi olla enintään 75 oppilasta.

Asiasta kiinnostuneet yritykset voivat olla yhteydessä Tarja-Liisa Qvintukseen joko sähköpostilla tarja-liisa.qvintus@jkl.fi tai puhelimitse 040 822 0979.