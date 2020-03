MTK varoittaa: Tuleva satokausi on ratkaiseva Suomen huoltovarmuuden kannalta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK kertoo olevansa äärimmäisen huolestunut tulevasta satokaudesta. Järjestön mukaan satokausi on ratkaiseva Suomen huoltovarmuuden kannalta.

Koronakriisi on jo vienyt maataloustuotteilta markkinoita muun muassa ravintoloiden hiljentyessä. Ulkomaisen kausityövoima puute, kuljetusten mahdollinen häiriintyminen, varaosien saatavuusongelmat sekä kulutustottumusten vaihtuminen katteeltaan alhaisempiin tuotteisiin vaikuttavat maataloustuotantoon.

– Suomalainen maatalous on tällä hetkellä erittäin herkässä tilanteessa. Kannattavuuskriisi on jatkunut vuosia ja tuotannosta luopuminen on kiihtynyt. Poikkeustilanne aiheuttaa vakavan häiriötilan ja isoja riskejä, kertoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila tiedotteessa.

Ulkomainen kausityövoima ei pääse matkustusrajoitusten vuoksi Suomeen. Kausityövoimaa tarvitaan etenkin kylvöissä ja sadonkorjuussa.

Häiriöttömät kuljetukset ovat elinehto maitotiloilla. Varaosia tarvitaan muun muassa traktoreihin, puimureihin ja lypsyrobotteihin.

Työttömyyden ja lomautusten lisääntyminen puree kulutustottumuksiin, kun ihmiset vaihtavat halvempiin tuotteisiin kuten kokolihasta jauhelihaan.

MTK esittää hallitukselle pelastus- ja valmiuspakettia, jonka sisältämillä työkaluilla pyritään varmistamaan maatilojen tuotannon jatkuminen, investoinnit, tukijärjestelmän ja markkinoiden kannustavuus sekä viljelijöiden työssä jaksaminen tulevan satokauden alla.

Järjestö kannustaa maataloustuottajia rypsin ja rapsin viljelyyn, jotta Suomen valkuaisomavaraisuus kasvaisi.

Yksi pelastuspaketin toimenpiteistä on nimenomaan valkuais- ja öljykasvien sekä muiden erikoiskasvien viljelyhalukkuus, joka on turvattava lisätuella omavaraisuusasteen nostamiseksi.

Rahoitus turvattava kaikissa olosuhteissa

Paketin muita esityksiä ovat Maatilatalouden kehittämisrahaston pääomittaminen 200 miljoonalla eurolla sekä muun rahoituksen turvaaminen kaikissa tilanteissa maatiloille.

Myös toimivat maataloustuotemarkkinat on turvattava viljelijöille menekkiriskin turvaavilla järjestelyillä esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksen kautta. Työvoiman saatavuus ja viljelijöiden työkunto ja -terveys on varmistettava.

MTK:n arvio paketin kustannuksista on noin 330 miljoonaa euroa.

– Paketti ei varmista, että kaikki sujuu häiriöttä, mutta nyt on tärkeää lähettää signaali siitä, että kevätkylvöt kannattaa tehdä ja maataloutta voi nykyoloissa jatkaa, Marttila sanoo.