MTV:n toimitusjohtaja vaihtuu

MTV:n toimitusjohtajana viimeiset neljä vuotta toiminut Jarkko Nordlund on päättänyt jättää yhtiön, MTV kertoo. Seuraajaksi on valittu Johannes Leppänen, joka on toiminut MTV:n operatiivisena johtajana vuodesta 2018.

Nordlund sanoo tiedotteessa, että uuden omistajan ja yritysrakenteen myötä hänen on luonnollista luovuttaa paikkansa Leppäselle.

Teleoperaattori Telia kertoi tänään saaneensa päätökseen mediayhtiö Bonnierin televisioliiketoiminnan oston. Kaupassa MTV siirtyy Telian omistukseen. Telialle siirtyvät myös ruotsalainen TV4 ja maksutelevisioyhtiö C More .

EU-komissio hyväksyi Telian Bonnier-kaupan marraskuussa, joten viime vuoden kesällä julkistettu yrityskauppa saatiin viimein sinetöityä.

Bonnier-kauppa on jatkumoa viime vuosien kehitykselle, jossa teleoperaattorit ovat pyrkineet laajentumaan televisiotoiminnan puolelle. Vuonna 2017 Telia hankki kuudeksi vuodeksi oikeudet suomalaisen jääkiekon Liigan televisiolähetyksiin.