Maailman miljonäärit vaurastuivat reippaasti viime vuonna – Norja Pohjoismaiden ykkönen

Maailman lähes 20 miljoonaa dollarimiljonääriä vaurastuivat viime vuonna lähes yhdeksän prosentin tahtia. Samaa tahtia kasvoi myös miljonäärien määrä, ilmenee konsulttiyhtiö Capgeminin tuoreesta World Wealth Report -katsauksesta. Vaurastumisen taustalla oli pörssikurssien vahva nousu.

Konsulttiyhtiön vuosittain teettämän kyselytutkimuksen mukaan rikkaiden määrä kasvoi eniten Pohjois-Amerikassa, jossa kasvua oli liki 11 prosenttia.

Euroopassa miljonäärien määrä kasvoi reilut yhdeksän prosenttia ja heidän varallisuutensa lähes yhdeksän prosenttia.

Miljonääriksi määritellään katsauksessa ihmiset, joilla on sijoituksia yli miljoonan dollarin (880 000 euron) edestä, kun omaa asuntoa ei lasketa mukaan. Ultrarikkaiksi määritellään ihmiset, joilla on sijoituksia yli 30 miljoonan dollarin edestä. Heitä on Capgeminin mukaan koko maailmassa noin 183 000. "Tavismiljonäärejä" ovat ne, joiden sijoitukset ovat yhden ja viiden miljoonan dollarin välimaastossa. Heitä on eniten, koko maailmassa noin 17,6 miljoonaa.

Suomi ei nouse listalle

Katsaus ei sisällä tietoja Suomen rikkaista, mutta sekä Norja että Ruotsi mahtuvat 25 kärkimaan joukkoon. Ruotsissa yli miljoonan dollarin sijoitusvarallisuuden oli kerännyt 142 000 ihmistä, kun heitä oli edellisvuonna ollut 129 000. Norjassa miljonäärejä oli viime vuonna 182 000, kun edellisvuoden luku oli 174 000.

Ruotsi kiri 25 maan listalla kaksi pykälää ja nousi sijalle 23. Norja sijoittuu sijalle 19. Ykkösenä on Yhdysvallat, perässään Japani, Saksa, Kiina ja Ranska. Näissä viidessä maassa on 62 prosenttia maailman kaikista miljonääreistä.

Viime vuosi oli ensimmäinen sitten vuoden 2012, kun Aasian ja Tyynenmeren maat eivät olleet kasvun kärjessä. Capgemini ennakoi, että tämän vuoden aikana koronakriisin vaikutukset tulevat näkymään suurina heilahteluina, vaikka pörssikurssit ovat ainakin toistaiseksi nousseet maaliskuun syvästä kuopastaan.