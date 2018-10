Maailmanmaineeseen noussut jyväskyläläinen Nordic Business Forum sai valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon: "Alkutaipaleella rohkeus oli osin tietämättömyyttä"

Yhdeksän vuotta sitten Hans-Peter Siefen ja Jyri Lindén järjestivät Jyväskylässä Schaumanin linnassa yritysseminaarin, johon tuli 80 kuulijaa ja liput maksoivat 10 euroa.

Tänä syksynä Siefen, 35, ja Lindén, 32, järjestivät Helsingin Messukeskuksessa seminaarin, joka keräsi 7 500 ihmistä kymmenistä maista ja kalleimmat liput maksoivat yli kolmetuhatta euroa. Pääpuhujana oli Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama.

Aikamoinen harppaus alle kymmenessä vuodessa.

– Ei tämä nyt vielä mikään Amerikan ihme ole. Kyllä moni on tehnyt paljon suurempia kasvutarinoita samassa ajassa, Siefen toteaa.

Amerikan ihme tai ei, Nordic Business Group oli yksi niistä viidestä yrityksestä, jotka palkittiin lauantaina valtakunnallisella yrittäjäpalkinnolla. Muita palkinnon saajia olivat helsinkiläinen kampaamoyritys Beauty Hair Sirpa Mansner Oy, teollisuuden urakointi- ja kunnossapitoalan yritys, varkautelainen Elcoline Group Oy, lämmöneristelevyjä tuottava salolainen Finnfoam Oy ja turkulainen Lyyti Oy, joka tunnetaan verkkopohjaisesta tapahtumanhallintajärjestelmästään.

Palkinnot jaettiin Suomen Yrittäjien vuoden päätapahtumassa, Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Turussa. Valtakunnalliset yrittäjäpalkinnot jakaa vuosittain palkintolautakunta, johon kuuluvat Suomen Yrittäjien, Fennian, Suomalaisen Työn Liiton ja Yksityisyrittäjäin Säätiön edustajat.

Palkintoperusteluissa kehuttiin Nordic Business Forumin erityistä ideaa, joka herättää huomiota ympäri maailman. Siefen ja Lindén eivät kuitenkaan pidä liikeideaansa mitenkään erityisenä – ovathan ihmiset aina kokoontuneet toreille kuulemaan puhujia – mutta toteutustapa on se, joka erottaa Nordic Business Forumin muista bisnesseminaareista.

– Ylitämme kävijöiden odotukset ja saamme heidät sanomaan ”vau”, Siefen perustelee.

Käytännössä se tarkoittaa yrittäjien mukaan sitä, että esimerkiksi asiakaspalvelu hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla ja kaikki pienetkin yksityiskohdat viimeistellään.

Vaikutteita on haettu ennakkoluulottomasti. Musiikkiyhtye Coldplayn keikalta keksittiin ottaa käyttöön värikkäät, pimeässä vilkkuvat rannekkeet, ja kristillisestä bisnesseminaarista Global Leadership Summitista löydettiin esikuva täydelliselle puhujapodiumille.

Lopputulos on rock-konsertin tapainen, näyttävä jättitapahtuma, jonka tunnelma lähentelee hengellistä kokousta.

Suomen Yrittäjien palkitsemisperusteissa NBF sai kehuja rohkeudesta. Uskalluksen lisäksi onnistuminen on vaatinut myös malttia.

– Alkutaipaleella rohkeus oli osin tietämättömyyttä. Siitä huolimatta emme ole missään vaiheessa ottaneet holtittomia riskejä, Lindén kuvailee.

Vaikka NBF on kasvanut nopeasti, yrittäjät eivät pidä sitä startupina, vaan vierastavat koko termiä.

– Siihen ajatusmaailmaan kuuluu tietynlainen oikeutus tehdä tappiota. Ulkopuolelta tuleva tukiraha voi viedä yrityksen liiketoimintalogiikan kieroon, Lindén sanoo.

– Me olemme vanhan liiton miehiä, ja kasvu perustuu kassavirtaan, Siefen täydentää.

Viime vuonna Nordic Business Forum Oy teki liikevoittoa liki 1,4 miljoonaa euroa 7,9 miljoonan euron liikevaihdolla, eli liikevoittoprosentti oli melkein 18.

Eikä hypelle näy loppua. Ensi vuoden first class -liput on jo myyty loppuun ja myös tavallisia lippuja myytiin tuhansia heti tämänvuotisen tapahtuman päätyttyä.

Pakko kysyä: miten Siefenillä ja Lindénillä pysyvät jalat maassa?

– Kun on tämä ilmastonmuutos, niin ei sovi lentää liikaa, Siefen lohkaisee.

Vaatimattomuus kumpuaa yrittäjien persoonasta.

– Olemme luonteeltamme sellaisia konservatiivisia perussuorittajia, että leijuminen ei ole meidän juttumme, Lindén sanoo.

Mutta kun he palaavat muistelemaan hetkeä, kun Obaman saaminen Suomeen varmistui, yrittäjien kasvoille karkaa ylpeä hymy.

– Kyllä se oli tosi siisti juttu. Sitä voidaan fiilistellä vielä pitkään. Ja kyllä meidän pitäisi varmaan opetella vähän juhlimaankin näitä saavutuksia, Lindén toteaa.

– Ehkä pikkujouluja voidaan vähän upgreidata tänä vuonna, Siefen heittää.

– Saa nähdä, mitä sinne on suunniteltu.

Ensi vuonna Clooney, sitten ehkä Oprah

Ensi syksyn Nordic Business Forumin puhujaksi on vahvistettu Oscar-palkittu yhdysvaltalaisnäyttelijä George Clooney. Jos tavoitteena on tarjota elämäntaitosisällön lisäksi myös yhä enemmän kovan luokan bisnespuheenvuoroja, miksi pääpuhujana on viihdetähti?

– Hän myi juuri tequilayrityksensä Casamigosin 700 miljoonalla dollarilla. Kyllä häntä voi pitää myös aika kovan luokan yrittäjänä, Jyri Lindén vastaa.

Clooneyn lisäksi lavalle nousee muun muassa Steve Wozniak, joka oli mukana perustamassa Applea.

Toissa viikolla Helsingin Sanomat uutisoi nähneensä NBF:n hallituksen pöytäkirjoista, että neuvotteluja on käyty myös yhdysvaltalaisen mediatähden Oprah Winfreyn kanssa. Pöytäkirjan mukaan Winfrey pyytäisi 1,2 miljoonan euron palkkiota esiintymisestä Helsingissä.

Lindén ja Hans-Peter Siefen eivät kommentoi asiaa.

– Haemme kovan luokan puhujia ja usein neuvottelut kestävät vuosia, Siefen toteaa.

Puhujavalinnoilla tarjotaan vinkkejä parempaan liiketoimintaan mutta myös ihmisenä kehittymiseen.

– Aiheet voivat olla kovia, mutta keskiössä ovat silti ihmiset. Liiketoimintaa kehitetään ihmisten kautta, Lindén sanoo.