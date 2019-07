Maailmassa 182 biljoonaa euroa yksityistä varallisuutta, josta miljonäärit omistavat puolet

Maailman yksityisen varallisuuden määrä kasvoi viime vuonna 182 biljoonaan euroon, kertoo konsulttiyritys Boston Consulting Group varallisuusraportissaan. Yksi biljoona on tuhat miljardia.

Miljonäärit omistavat noin puolet koko maailman yksityisestä varallisuudesta. Suomessa miljonäärien hallussa on vajaat 40 prosenttia yksityisestä varallisuudesta.

Suomen osuus kaikesta maailman varallisuudesta on hyvin pieni, sillä Suomessa yksityistä varallisuutta on 0,35 biljoonaa euroa. Pohjoismaista ainoastaan Ruotsissa yksityistä varallisuutta on yli biljoona euroa.

Eniten varallisuutta on keskittynyt Pohjois-Amerikkaan, jossa sitä on yhteensä 80 biljoonaa. Pohjois-Amerikkaan ja Länsi-Eurooppaan on kertynyt kaksi kolmasosaa kaikesta yksityisestä varallisuudesta.

Varallisuuden kasvu kuitenkin hidastui viime vuonna 1,6 prosenttiin vuodentakaiseen verrattuna. Edellisessä vertailussa varallisuus kasvoi seitsemän prosenttia. Osakemarkkinoilla vuosi oli raportin mukaan heikoin sitten vuoden 2008, jolloin finanssikriisi alkoi.

Eniten varallisuus kasvoi viime vuonna Afrikassa, jossa on kuitenkin vain noin prosentti maailman yhteenlasketusta varallisuudesta. Konsulttiyhtiön arvion mukaan henkilökohtaiset varat kasvavat noin 200 biljoonan euron tuntumaan viiden vuoden aikana pitkälti Aasian varallisuuden kasvun vetämänä.