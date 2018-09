Maatalousselvittäjä Karhinen: Ruokaketjun sisäinen ilmapiiri on tulehtunut ja jännitteet vahvoja

Maatalouden kannattavuudesta raporttia laativa vuorineuvos Reijo Karhinen kuvaa ruokaketjun sisäistä ilmapiiriä tulehtuneeksi ja jännitteitä vahvoiksi.

Karhisen mukaan edellytykset laatia yhteistä visiota tai tavoitteita ovat nykytilanteessa hyvin heikot. Asetelmaa leimaa Karhisen mukaan se, että alkutuotannolla menee selvästi muita huonommin ja tunne tulonjaon epäoikeudenmukaisuudesta on erittäin vahva.

Hän sanoo myös, että kaupan neuvotteluvoimasta on rakentunut erittäin vahva, kun sen rakennekehitys on viranomaisten hyväksymänä ollut ketjun muita osia ripeämpää.

Karhinen on esitellyt väliaikatietoja maatalouden kannattavuusselvityksestä, jonka on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Myönteisenä Karhinen pitää sitä, että "tuote on kunnossa", eli kukaan ei kyseenalaista suomalaisen ruuan laatua. Tämä on hänen mukaansa erinomainen lähtökohta kuten sekin, että mielenkiinto asiaa kohtaan on hyvä.