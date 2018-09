Maatalousselvittäjä Karhinen: Ruokaketjun sisäinen ilmapiiri on tulehtunut ja jännitteet vahvoja

Maatalouden kannattavuudesta raporttia laativa vuorineuvos Reijo Karhinen kuvaa ruokaketjun sisäistä ilmapiiriä tulehtuneeksi ja jännitteitä vahvoiksi.

Karhisen mukaan edellytykset laatia yhteistä visiota tai tavoitteita ovat nykytilanteessa hyvin heikot. Asetelmaa leimaa Karhisen mukaan se, että alkutuotannolla menee selvästi muita huonommin ja tunne tulonjaon epäoikeudenmukaisuudesta on erittäin vahva.

– Miten ihmeessä minä voin tehdä jonkun esityksen tähän ilmapiiriin, jos ruokaketjun sisäinen ilmapiiri on niin tulehtunut ja jännitteinen, Karhinen sanoo pohtineensa.

Hänen mukaansa tämä oli nähtävissä jo julkisuudessa käydystä keskustelusta.

Karhinen sanoo, että kaupan neuvotteluvoimasta on rakentunut erittäin vahva, kun sen rakennekehitys on viranomaisten hyväksymänä ollut ketjun muita osia ripeämpää. Tässä tilanteessa on hänen mielestään luontevaa, että kauppa myös käyttää vahvaa asemaansa.

Karhinen on esitellyt väliaikatietoja maatalouden kannattavuusselvityksestä, jonka on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Myönteisenä Karhinen pitää sitä, että "tuote on kunnossa", eli kukaan ei kyseenalaista suomalaisen ruuan laatua. Tämä on hänen mukaansa erinomainen lähtökohta kuten sekin, että mielenkiinto asiaa kohtaan on hyvä.

Yrittäjät haluaisivat pienentää kaupan roolia, kuluttajat karsisivat portaita

Työn alkuvaiheessa on kerätty tuottajien ja kuluttajien näkemyksiä siitä, millä keinoilla maatalouden kannattavuutta voitaisiin parantaa.

Maatalousyrittäjien vastauksissa korostuvat esimerkiksi kaupan roolin pienentäminen ja tuottajahintojen saaminen korkeammalle tasolle. Kuluttajat taas katsovat, että portaita pitäisi saada vähennettyä, suoramyyntiä kuluttajille helpottaa ja maataloustuet ohjata niille, jotka tosiasiallisesti toimivat aktiivisesti ruuantuotannossa.

Aiemmin OP-ryhmän pääjohtajana toiminut Karhinen sai kesäkuussa toimeksiannon tutkia keinoja, joilla maatalouden kannattavuutta voidaan parantaa.

Kannattavuuskriisi on kärjistynyt entisestään kuivan ja helteisen kesän takia. Hallitus päätti budjettiriihessä viime viikolla osoittaa maatalouden ongelmien paikkaamiseen yhteensä 86,5 miljoonaa euroa.