Maksuhäiriöisten määrä jatkanut kasvuaan, ongelma lisääntynyt eläkeikäisten keskuudessa

Suomalaisille rekisteröitiin viime vuonna 1,6 miljoonaa uutta maksuhäiriömerkintää, luottotietoyhtiö Asiakastieto Group kertoi keskiviikkona. Uusien merkintöjen määrä laski hieman edellisvuodesta, mutta yhtiön henkilöluottorekisterissä maksuhäiriömerkinnän saaneiden ihmisten määrä kasvoi yli 7 700:lla.

Kokonaisuudessaan Asiakastiedon rekisterissä on 382 000 maksuhäiriöistä, joista jokaisella rekisteröidyllä on keskimäärin 15 maksuhäiriömerkintää.

Maksuhäiriötilanne on helpottamaan päin nuoremmissa ikäluokissa. Esimerkiksi alle 20-vuotiaiden kohdalla maksuhäiriöisiä on yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Toisaalta yli 65-vuotiaiden maksuhäiriöt kasvoivat vastaavan määrän. Eläkeikäisiä maksuhäiriöisiä on Asiakastiedon mukaan yli 34 000.