Maksuhäiriöisten määrä kasvoi kahdella prosentilla viime vuodesta

Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä oli maaliskuun lopussa lähes kaksi prosenttia suurempi kuin vuosi sitten, kertoo Asiakastieto Group . Yhtiön mukaan 8,1 prosentilla suomalaisista aikuisista on nyt maksuhäiriömerkintöjä.

Maaliskuun lopussa 383 500 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintöjä Asiakastieto Groupin henkilöluottotietorekisterissä. Joukko kasvoi vuodessa 7 200 henkilöllä eli 1,9 prosentilla.

Maksuhäiriöisiä on Asiakastieto Groupin mukaan maakunnista suhteellisesti eniten Päijät-Hämeessä, missä maksuhäiriöitä on 9,4 prosentilla aikuisista. Seuraavaksi korkein maksuhäiriöisten osuus on Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä, missä heitä on 8,7 prosenttia.

Ylivoimaisesti vähiten maksuhäiriöitä on Ahvenanmaalla, missä maksuhäiriöisten osuus on 4,7 prosenttia.

Manner-Suomen maakuntien vertailussa Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa erottuvat edukseen, sillä niissä maksuhäiriöitä on alle seitsemällä prosentilla 18 vuotta täyttäneistä.

Kaupungeista suhteellisesti eniten maksuhäiriöisiä on Vantaalla, missä heidän osuutensa on 11 prosenttia. Toiseksi korkein maksuhäiriöisten osuus on Lahdessa, missä heitä on 10,1 prosenttia aikuisista.

Suhteellisesti vähiten maksuhäiriöisiä on Joensuussa, missä heidän osuutensa on 7,3 prosenttia.