Maksuhäiriömerkintä jo lähes 400  000:lla – Takuusäätiö varoittaa ylipitkistä kulutusluotoista

Velkaantuneita auttava Takuusäätiö on havainnut luottomarkkinoilla uuden ilmiön, joka uhkaa aiheuttaa ongelmia velkaongelmaisille ihmisille tulevina vuosina. Lainan ottajille viime vuoden aikana on alettu markkinoida pitkiä, jopa kymmenien vuosien mittaisia kulutusluottoja. Korkovaikutus merkitsee, että ihmiset maksavat lainatun summan moninkertaisena, kertoo säätiön toimitusjohtaja Juha Pantzar.

Suomen Asiakastiedon kertoma maksuhäiriömerkintöjen määrän kasvu ei näy Takuusäätiössä heti, koska ihmiset yrittävät ensin saada asioitaan järjestykseen ottamalla uusia luottoja, Pantzar sanoo.

– Yleensä menee vuosia, että tilanne kriisiytyy, Pantzar sanoi STT:lle.

Asiakastiedon mukaan maksuhäiriömerkintöjä saaneiden ihmisten määrä kasvoi 379 000 ihmiseen kesäkuun loppuun mennessä. Viime vuonna heitä oli vastaavana ajankohtana 6 700 vähemmän. Yli puolet kaikista rekisterissä olevista on saanut uusia merkintöjä tänä vuonna. Keskimäärin jokaisella rekisteröidyllä on 15 maksuhäiriömerkintää.

– On tärkeää ymmärtää, että varsinainen ongelma on monivelkaisuus. Samoilla henkilöillä on asuntolainaa, kulutusluottoa, avoimia korttiluottoja, kuukausimaksullisia palveluita ja niin edelleen, kertoo liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen Asiakastiedosta.

Kymmenien vuosien laina-ajat käyvät kalliiksi

Meneillään on parhaillaan neljä lainsäädäntöhanketta tai ehdotusta, joilla yritetään parantaa ylivelkaantuneiden ja velkaantumisvaarassa olevien ihmisten asemaa sekä torjua maksuhäiriöiden leviämistä.

Kansanedustaja Arto Satosen (kok.) lakialoite pikavippien markkinointikiellosta on saanut eduskunnassa laajaa kannatusta. Laajaa tukea on saanut myös Jari Myllykosken (vas.) käynnistämä aloite, jossa vaaditaan maksuhäiriömerkintöjen poistamista kun velka on maksettu tai sen peruste poistunut.

Vireillä on lisäksi selvitys positiivisesta luottorekisteristä ja esitys muutoksesta kuluttajansuojalakiin, joka laajentaisi korkokaton myös yli 2 000 euron lainoihin. Esillä ei kuitenkaan ole rajoituksia laina-aikoihin.

– Isoin ongelma nyt on velka-aikojen kasvu ihan järjettömiin mittoihin. Sillä saadaan kyllä korkoprosentti pysymään matalana, mutta kuinka monta kertaa se lainasumma tulee maksettua?

Pantzar kertoo, että Takuusäätiössä on tehty laskelmia esimerkiksi 15 000 euron vakuudettomista luotoista, joiden korot ovat 30 prosentin luokkaa ja laina-aika 15 vuotta. Siinä maksettavaksi tulee ajan mittaan yhteensä 60 000 euroa.