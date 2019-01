Marjamehua ja vodkaa – suomalaista ruokaa esitellään Saksassa villin luonnon herkuilla

Suomalaisia lihasäilykkeitä, hunajaa, suolakurkkuja, pienpanimo-oluita, giniä, karjalanpiirakoita ja kauratuotteita – muun muassa niitä esiteltiin perjantaina avautuneilla Grüne Woche -messuilla Berliinissä.

Suomi on tänä vuonna näiden maailman suurimpien ruoka-alan kuluttajamessujen pääyhteistyökumppani, ja vastaanotto oli ainakin ensimmäisten tuntien perusteella hyvä.

Mehut ja marjat kiinnostivat

Suomella on messuilla 1 600 neliömetrin halli, jossa oli jo puoliltapäivin runsaasti väkeä tutkimassa ja maistamassa tarjontaa.

– Lähes jokainen, joka on pysähtynyt maistamaan mehujamme, on myös ostanut pullon matkaansa, Aten marja Oy:n työntekijä Pantse Paunonen sanoo.

Hirvensalmelta olevan yrityksen sokerittomat mehut ja karpalo kiinnostavat messuvieraita erityisesti, vaikka moni päätyikin ostamaan sokeroitua mehua. Metsämarjoista valmistetut tuotteet keräsivät huomiota muillakin tiskeillä.

– Olemme yllättyneitä, että messut lähtivät liikkeelle näin hyvin. Olemme myyneet aamun aikana kymmeniä pusseja, kertoo Wellbeing 365 -brändin marjajauheita esitellyt Health & Wellbeing Academyn toimitusjohtaja Leila Repo.

Wellbeing 365 on hyvinkääläisyrityksen uusi tuotemerkki, joka pyrkii suoraan Euroopan markkinoille esimerkiksi hyvinvointikauppojen valikoimiin.

– Meitä kiinnostavat markkina-alueina myös Aasia ja Lähi-Itä, jonne olemme jo toimittaneet tuotteitamme, Repo sanoo.

"Tutkimme, mitä saksalaiset ovat lohesta valmiita maksamaan"

Oululaisen Hätälä Oy:n tiskillä riitti tungosta. Yrityksen väki maistatti loimulohta ja pyysi ihmisiä vastaamaan kyselyynsä.

– Meillä on saksalaisessa Rewe-kauppaketjussa myynnissä jo kaksi tuotetta. Nyt tutkimme, olisiko täällä kysyntää kolmannelle ja mitä saksalaiset ovat lohesta valmiita maksamaan, markkinointikoordinaattori Katja Ruokolainen sanoo.

Hätälän väki oli Grüne Woche -messuilla ensimmäistä kertaa, samoin kuin nurmeslaisen Porokylän leipomon toimitusjohtaja Erik Kärki. Yritys esitteli messuilla gluteenittomia O’love -hyvinvointituotteita, kuten kauraleipää.

– Suomessa ollaan pitkällä gluteenittomassa leivonnassa ja sen osaamisessa, ja kiinnostus kauraan on nousussa täälläkin, Kärki toteaa.

Yrityksen tavoite on saada tuotteitaan myyntiin saksalaisiin kauppaketjuihin.

– Meillä on vahva usko, että onnistumme siinä. Myös messukokemus ja käsitys Saksan markkinoista on tärkeää. On hienoa, että Suomella on täällä oma osasto.

Villi luonto näkyy Suomen osastolla

Tänä vuonna Grüne Wochessa on ennätykselliset 1 750 näytteilleasettajaa. Neliömetreissä mitattuna messut ovat yli kaksitoista kertaa suuremmat kuin Helsingin messukeskuksessa parhaillaan olevat Matkamessut.

Suomen messuteema on Aus der Wilnis eli villistä luonnosta, mikä näkyy markkinointimateriaaleissa, tarjoiluissa ja osastolle luonnonmateriaaleista tehdyissä koristeissa. Messuilla on esittäytymässä 80 suomalaisyritystä, joista osa on matkailuyrityksiä.

Messut ovat etenkin Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitolle MTK:lle taloudellinen ponnistus, joka saa yrittäjiltä kiitosta.

– Tämä on parasta vientitukea, satsaus, joka maksaa itsensä takaisin, sanoo Virtasalmelta tulleen Viljatuotteen toimitusjohtaja Matti Toivanen.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoi Suomen osaston tiedotustilaisuudessa, että yksi syy messusatsaukseen oli halu edistää korkean arvonlisän eli jalostettujen tuotteiden vientiä.

Saksa on yksi Suomen tärkeimmistä elintarvikkeiden vientimaista. Suomi vie Saksaan vuosittain noin 75 miljoonan euron arvosta ruokaa ja juomaa.