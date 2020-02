Markkinaoikeus teki historiaa kieltämällä Keskon havitteleman Heinon Tukku -kaupan

Markkinaoikeus teki maanantaina historiaa, kun se kielsi Keskon havitteleman Heinon Tukun ostamisen. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun yrityskauppa kielletään Suomessa.

Markkinaoikeus katsoi, että yrityskauppa olisi ollut kilpailulaissa tarkoitetulla tavalla omiaan estämään tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla, koska yrityskaupalla olisi luotu määräävä markkina-asema tai vahvistettu sitä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esitti marraskuussa Keskon ja Heinon Tukun välisen yrityskaupan kieltämistä. Yhdistyminen olisi KKV:n selvitysten mukaan johtanut määräävään markkina-asemaan yleistukkujen markkinoilla.

KKV:n mukaan yrityskauppa olisi toteutuessaan vähentänyt merkittävästi kilpailua päivittäistavaroiden tukkumyynnissä ravintoloille ja hotelleille, mikä olisi puolestaan nostanut kuluttajien ravintola-aterioiden hintoja.

KKV:n selvitysten mukaan Keskon ja Heinon Tukun yhteinen markkinaosuus olisi noussut yleistukkujen markkinoilla jopa 60–70 prosenttiin.

Kesko ilmoitti Heinon Tukun ostoaikeista toukokuussa. Kaupan myötä Keskon omistukseen olisivat siirtyneet noutotukkukiinteistöt Espoossa, Helsingissä, Kuopiossa ja Vantaalla.

Keskossa petyttiin

Yrityskauppojen valvonta alkoi Suomessa vuonna 1998. KKV:n kieltoesitys oli Suomessa kautta aikojen neljäs ja ensimmäinen, joka on johtanut yrityskaupan kieltämiseen. Aiemmissa tapauksissa markkinaoikeus on asettanut yrityskaupalle ehdot, joiden nojalla yrityskaupat on voitu toteuttaa.

Markkinaoikeuden päätös on valituskelpoinen, eli on mahdollista, että kaupan osapuolet valittavat päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Keskossa oltiin pettyneitä markkinaoikeuden päätökseen.

– Olisimme luonnollisesti toivoneet ratkaisun olevan toinen. Perehdymme nyt markkinaoikeuden päätökseen sekä sen perusteluihin ja päätämme, jatkammeko prosessia osaltamme. Markkinaoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen, Keskon päivittäistavarakaupan johtaja Ari Akseli sanoo yhtiön tiedotteessa.