Matkailu- ja ravintola-ala ehdottaa: Koululaiset lomalle vasta juhannuksena, loma jatkuisi pitkälle elokuulle

Matkailu- ja ravintola-alan etuja ajavan MaRan varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi ennustaa, että koulujen kesälomien ajankohtaa saatetaan siirtää ensi vaalikaudella kahdella viikolla. Mara esittää, että asia otettaisiin hallitusohjelmaan ja seuraava hallitus laatisi selvityksen siitä, millaisia vaikutuksia koulujen kesälomien siirtämisellä olisi.

– Matkailualan kasvun ja työllisyyden kehitys tukevat koulujen kesälomien aloittamista juhannukselta ja päättämistä elokuun lopussa. Kesälomien siirrolla on kannatusta eri puolueissa ja uskon, että se voi toteutua riippumatta vaalien lopputuloksesta ja siitä, mitkä puolueet muodostavat hallituksen, Aittoniemi pohtii.

Hänen mukaansa opettajatkaan eivät enää siirtoa yleensä vastusta ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:lla on neutraali kanta asiaan.

Myös jyväskyläläiset alan toimijat peukuttavat ehdotukselle.

– Jyväskylässäkin monet matkailuyrittäjät lopettavat kesäsesongin siihen, kun koulut alkavat elokuun alkupuolella. Esimerkiksi suurin osa Päijänteen sisävesiristeilyistä loppuu. Jyväskylän matkailun kesäkausi jatkuisi kahdella viikolla, jos lomia siirrettäisiin, sanoo Hotelli Miltonin johtaja Anita Hakalin.

Osuuskauppa Keskimaan toimialajohtaja Heikki Tervanen on samoilla linjoilla:

– Yksi ongelma on myös kesätyöntekijöiden saatavuus. Vaikka matkailijoita vielä liikkuukin Keski-Suomessa elokuun loppupuolella, niin kesätyöntekijät lopettavat viimeistään koulujen alkaessa, Tervanen muistuttaa.

Toinen iso asia, jota MaRa ajaa hallitusohjelmaan on anniskelun arvonlisäveron alennus 24 prosentista 14 prosenttiin. Muutoksen uskotaan lisäävän alan työpaikkoja 2 400:lla.

Matkailu- ja ravintola-alan tilanne Keski-Suomessa ja varsinkin sen pääkaupungissa Jyväskylässä on nykyisin suhteellisen hyvä. Esimerkiksi hotellien käyttöaste oli Jyväskylässä viime vuonna 58 prosenttia ja maakunnassa 50,9, kun koko Suomen keskiarvo oli 55,3 prosenttia.

Hotellien keskimääräinen huonetuotto vuorokaudessa oli Jyväskylässä 59,9 euroa, Keski-Suomessa 50,3 euroa ja koko Suomessa 57,6 euroa. Huonetuottoon lasketaan myös tyhjillään olleet huoneet, joten se ei kuvaa yhdestä huoneesta saatua keskihintaa.

– Yhden huoneen hinta vaihtelee paljon kysynnän mukaan. Jos hiljaisena aikana huonehinta on sata euroa, niin rallien tai suosittujen messujen aikaan sama huone saattaa maksaa 300 euroa, kertoo toimitusjohtaja Katriina Pilppula Yöpuusta.

Keski-Suomessa suomalaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat viime vuonna 6,3 prosenttia, mutta ulkomaalaisten yöpymiset vähenivät 8,2 prosentilla.

Anniskeluravintoloiden asiakaspaikat ovat kasvaneet viime vuosina Keski-Suomessa. Kun vuonna 2012 asiakaspaikkoja oli 108 117, niin toissa vuonna niitä oli 151 269. Huippuvuosi oli 2016, jolloin asiakaspaikkoja oli 153 484.

– Noin 39 prosenttia Keski-Suomen anniskeluravintoloiden asiakaspaikoista sijaitsi Jyväskylässä, Veli-Matti Aittoniemi laskee.

Myynnin kehitys ravintoloissa on ollut viime vuosina kaksijakoinen: ruuan myynti on kasvanut ja alkoholin myynti on laskenut. Keski-Suomessa tilanne on elänyt kumpaankin suuntaan. Tuoreimmat tilastot ovat toissa vuodelta, jolloin sekä alkoholin että ruuan myynti laski puolella prosentilla.