Matti Häll myi jyväskyläläistä Admicomia kuudella miljoonalla eurolla – pörssiosakkeita jäi edelleen 73,7 miljoonan arvosta

Jyväskyläläisen Admicomin perustaja ja pääomistaja Matti Häll myi keskiviikkona yhtiön osakkeita kuudella miljoonalla eurolla. Hän myi 150 000 osaketta 40 euron kappalehintaan.

Häll teki isoja osakekauppoja myös tammikuussa, jolloin hän myi osakkeita yli kolmella miljoonalla eurolla. Tuolloin hän luopui 120 000 osakkeesta 25,50 euron kappalehintaan.

Matti Häll pysyy myynneistä huolimatta edelleen Admicomin ylivoimaisesti suurimpana osakkeenomistajana. Huhtikuun alussa päivitetyn suurimpien omistajien listaan mukaan hänelle jää edelleen kauppojen jälkeen 1 843 200 osaketta. Niiden markkina-arvo on 40 euron osakekohtaisella kurssilla yli 73,7 miljoonaa euroa.

Yhtiön toiseksi suurin omistaja on Nordea, jolla on 405 029 osaketta. Kolmantena listalla on Admicomin toimitusjohtaja Antti Seppä 183 800 osakkeella.

Pörssin First North -listalla noteerattavan yhtiön osakekurssikin on kehittynyt erinomaisesti. Reilu vuosi sitten yleisöannissa osakkeen hinta oli 9,80 ja henkilöstö­annissa 8,85 euroa. Torstaina osakkeen hinta liikkui Helsingin pörssissä 39–40 euron tuntumassa. Osakkeen arvo on siis yli 4,5-kertaistunut henkilöstöannin tasosta.

Torstain kurssilla Admicomin markkina-arvo oli noin 192,6 miljoonaa euroa.

Admicom myy itse kehittämäänsä toiminnanohjausjärjestelmää yrityksille, joiden toimialana on talotekniikka, rakentaminen tai teollisuus. Pilvipohjaisten tietojärjestelmien kauppa on käynyt sangen hyvin, mikä näkyy yhtiön tulosluvuissa.

Admicomin liikevaihto kasvoi ja tulos parani vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihto nousi 41 prosenttia runsaaseen 3,4 miljoonaan euroon. Liikevoittoa kertyi lähes 1,2 miljoonaa euroa eli 34 prosenttia liikevaihdosta.

Ensimmäisen neljänneksen tulos oli 937 000 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 411 000 euroa.

Admicomin henkilöstömäärä kasvoi alkuvuonna yhdeksällä henkilöllä. Yhtiössä työskentele 122 ihmistä, joista sata Jyväskylässä.

Admicom listautui Helsingin pörssiin viime vuoden helmikuussa.