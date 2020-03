Media: Raiskausväitteisiin yhdistetyn Peter Nygårdin muotialan yritykset yrityssaneeraukseen

Raiskaus- ja hyväksikäyttöväitteiden kohteeksi joutunut suomalais-kanadalainen liikemies Peter Nygård on asettanut muotialan yrityksensä yrityssaneeraukseen, kerrotaan Nygårdin tiedottajan Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille tiistaina lähettämässä lausunnossa.

Lausunnon mukaan Nygårdin yritystoiminta on joutunut syviin vaikeuksiin Nygårdiin kohdistuvien syytösten vuoksi. Niiden seurauksena tärkeä asiakas on lopettanut yhteistyön ja yksi yrityksen suurluotottajista on vaatinut maksujaan välittömästi.

Lausunnossa painotetaan kuitenkin, ettei Nygårdin yhtiö ole konkurssissa tai selvitystilassa.

– Onnistunut yritysjärjestely varmistaa pitkän aikavälin elinkelpoisuuden ja toiminnan jatkumisen yhtiölle, tiedotteessa sanotaan.