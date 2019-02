Mediakonserni Keskisuomalaisen liikevaihto ja tulos putosivat – loppuvuosi oli kuitenkin edellisvuotta parempi

Vuoden 2018 jälkipuolisko oli mediakonserni Keskisuomalainen Oyj:lle parempi kuin vastaava ajanjakso edellisvuonna. Nihkeästi sujunut alkuvuosi ja painotoiminnan sekä Iisalmien Sanomien ja Warkauden Lehden liikearvojen alennukset kuitenkin nakersivat tulosta.

Konsernin liikevaihto putosi 4,6 prosenttia ja oli 166,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto aleni 14,4 miljoonasta 7,3 miljoonaan euroon. Liikevoitto ilman arvonalentumisia oli 11,7 miljoonaa euroa. Tulos laski edellisvuoden 14,5 miljoonasta eurosta 5,4 miljoonaan euroon. Käyttökate säilyi vahvana, 20 miljoonassa eurossa.

Yhtiön hallitus esittää osingoksi 0,63 euroa osakkeelta. Vahva tase ja kassa mahdollistavat hyvän osingon.

– Tulokseen voi olla olosuhteisiin nähden kohtuullisen tyytyväinen. Tulos ei kuitenkaan ole riittävä, minkä vuoksi meidän on edelleen tehostettava toimintaamme, toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi sanoo.

Hän on tyytyväinen siihen, että konsernin vertailukelpoinen liikevoitto parani toisella vuosipuoliskolla merkittävästi; 6,9 miljoonasta 7,5 miljoonaan euroon. Loppuvuonna tuloksen paranemiseen vaikuttivat mediamyynnin uudelleenjärjestelyt ja ostettujen liiketoimintojen hyvä tuloksenteko.

Mediamyynti sujui vuotta 2017 huonommin. Laskua korostivat vuonna 2017 ensimmäiselle vuosipuoliskolle ajoittuneet kunnallisvaalit.

– Mediamurrosta ei ole vielä voitettu. Onneksi tuotteemme ja brändimme ovat haluttuja, Kangaskorpi sanoo.

Kasvava digitaalinen kysyntä ei vielä täysin kompensoi painettujen lehtien levikinlaskua. Digitaalisen ilmoittelun tulot kasvoivat 12,9 ja tilaustuotot 29,5 prosenttia. Kaikkiaan ilmoitusmyynti väheni 9,6 ja lehtien tilaustuotot 1,5 prosenttia.

Painamisessa ongelmana ovat kohonneet paperin hinnat ja alan ylikapasiteetti. Konserni arvioikin mahdollisuuksia tehostaa painoliiketoimintaa lähivuosina. Sillä on nykyisin viisi sanomalehtipainoa: Jyväskylässä, Pieksämäellä, Tuusulassa, Hämeenlinnassa ja Lahdessa. Lisäksi Lahdessa on Painotalo Plus Digital Oy:n arkkipaino.

Kangaskorven mukaan yhtiön tase ja vakaa tuloksentekokyky mahdollistavat toiminnan kehittämisen. Konsernin omavaraisuusaste nousi viime vuonna runsaan prosenttiyksikön ja oli 49,6 prosenttia. Hyvän tasona pidetään yleensä 40 prosentin omavaraisuutta. Yhtiön lainamäärä pieneni 60,2 miljoonasta 53,7 miljoonaa euroon.

Viime kesänä Keskisuomalainen osti tutkimusyhtiö IRO Researchin sekä enemmistön joukkoliikenteen digitaalisia mainosmediaratkaisuja tuottavasta Neonmedia Oy:stä. Vuodenvaihteessa konserni osti jakeluyhtiö Suomen Suoramainonta Oy:n.

Kangaskorven mukaan yhtiö on edelleen kiinnostunut laajentumaan yritysostoilla.

– Niihin ei kuitenkaan ole pakottavaa tarvetta.

Keskisuomalainen Oyj sai radiotoimiluvat pääkaupunkiseudulle, Pirkanmaalle ja Jyväskylän seudulle. Yhtiöllä ennestään Radion Voima Lahdessa. Konsernille rakentuu radioliiketoimintakokonaisuus vuoden 2020 aikana.

Yhtiö uskoo liikevaihdon kasvavan selvästi tänä vuonna yritysostojen ansiosta. Samoin se uskoo, että operatiivinen euromääräinen tulos paranee vuoden 2018 tasosta.