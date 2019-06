Mediatalo Keskisuomalainen osti jälleen lehtiä – Loviisan Sanomat ja Pyhtäänlehti yli 90:tä lehteä kustantavalle konsernille

Keskisuomalainen Oyj on ostanut jälleen lisää lehtiä. Se on hankkinut torstaina allekirjoitetulla kaupalla Loviisan Sanomien ja Pyhtäänlehden liiketoiminnat KSF Medialta. Kauppa on tarkoitus saada toteutettua 31.8. mennessä.

Loviisan Sanomat ilmestyy kaksi kertaa viikossa. Sen levikkialueet ovat Loviisa, Lapinjärvi ja Pyhtää. Pyhtäänlehti ilmestyy joka toinen tiistai Loviisan Sanomien välissä ja se jaetaan jokaiseen talouteen Pyhtään alueella.

– Järjestely on luontainen jatkumo Mediatalo Keskisuomalaisen kasvustrategiassa, Keskisuomalainen Oyj:n konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi sanoo.

– Kaupalla Mediatalo Keskisuomalainen vahvistaa asemaansa Uudellamaalla sekä sisällöissä että mediapalveluissa. Loviisan Sanomat ja Pyhtäänlehti sopivat erinomaisesti Uudenmaan alueen sisältö- ja palvelukokonaisuuteen. Loviisan Sanomat on erinomainen esimerkki hyvin toimitetusta paikallislehdestä ja se on palkittu useaan kertaan.

Myyjäyhtiö keskittyy ruotsinkieliseen mediaan.

– Oman strategiamme ydin on tehdä journalismia ruotsiksi. Olemme iloisia, että löysimme suomenkielisille lehdillemme hyvän uuden kodin, Föreningen Konstsamfundet r.f. -yhdistyksen toimitusjohtaja Stefan Björkman sanoo.

Yhdistys omistaa KSF Median, jonka julkaisemia lehtiä Loviisan Sanomien ja Pyhtäänlehden lisäksi ovat Hufvudstadsbladet, Östnyland, Västra Nyland ja Hangotidningen–Hangonlehti.

Mediatalo Keskisuomalainen on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana. Suomen Lehtiyhtymästä tuli osa konsernia vuonna 2013, Mediatalo ESA Lahdesta ostettiin vuonna 2016, Suomen Suoramainonta tämän vuoden alussa ja Kaakon Viestintä huhtikuussa.

Lisäksi yhtiö osti vuonna 2018 markkinatutkimusyhtiö IROResearchin ja osake-enemmistön paikallis- ja kaukoliikenteen digitaalisia mainosmediaratkaisuja tarjoavasta Neonmedia Oy:stä.

Viime vuosien kauppojen kautta Mediatalo Keskisuomalaisesta on kasvanut merkittävä toimija digitaalisissa näyttöpinnoissa. Tytäryhtiöt Neonmedia ja ESA Digital ovat bussinäyttöjen ja digitaalisen ulkomainonnan sekä huoltoasemien näyttöjen suuria toimijoita Suomessa.

– Mediatalo Keskisuomalaisen tarjoamasta sisältö- ja mediakokonaisuudesta on kasvamassa markkinoiden monipuolisin ja kattavin. Kustannamme nyt yli 90:tä lehteä. Olemme rakentamassa ainutlaatuisia palveluita yritysasiakkaillemme ja lukijoillemme, Kangaskorpi sanoo.

Keskisuomalainen Oyj:n tunnetuimpia lehtinimikkeitä ovat Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Iisalmen Sanomat, Warkauden Lehti, Etelä-Suomen Sanomat, Aamuposti, Keski-Uusimaa, Uusimaa, Helsingin Uutiset, Länsiväylä, Vantaan Sanomat, Tamperelainen, Turkulainen, Länsi-Savo, Itä-Savo ja Etelä-Saimaa.

Kustannustoiminnan lisäksi konsernilla on kuusi painoa, sanomalehti- ja mainosjakelua, markkinointiviestintää sekä tutkimustoimintaa. Konsernin vuoden 2018 yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 250 miljoonaa. Konserni työllistää noin 6 300 työntekijää, joista valtaosa on Suomen Suoramainonnan osa-aikaisia jakajia.