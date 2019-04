Mediatalo Keskisuomalainen tavoittelee isoa siivua radiomarkkinasta

Mediatalo Keskisuomalainen tavoittelee jopa kymmenen prosentin osuutta Suomen kaupallisesta radiomarkkinasta, jonka arvo on noin 60 miljoonaa euroa vuodessa.

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi kertoi tavoitteesta Keskisuomalaisen yhtiökokouksessa Jyväskylässä perjantaina. Hän vastasi Pertti Rosilan kysymykseen.

Keskisuomalaisella on nykyisin Radio Voima Lahdessa. Ensi vuoden alkupuolella se aloittaa paikallisradiot Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Jyväskylässä.

Kangaskorven mukaan tavoitteena on, että radiotoiminta itsessään on kannattavaa. Radiotoiminnalla mediatalo haluaa myös laajentaa kokonaistarjontaansa ja tehdä itsestään kilpailukykyisemmän.

– Uskomme, että paikallisradioista tulee meille kannattava liiketoimintaa. Lahdessa radio on lievästi plussalla, hän kertoi.

Kangaskorpi ei täsmentänyt, milloin Keskisuomalaisen radiotoiminta uusilla paikkakunnilla alkaa ja millaista tarjontaa on luvassa.

Konserniin kuuluu huhtikuun alussa tehtyjen yrityskauppojen jälkeen jo noin 90 lehteä ja verkkomediaa. Keskisuomalainen on Suomen suurin kaupunkilehtien ja maakuntalehtien kustantaja. Sen osuus Suomen mainosmarkkinasta on noin 10 prosenttia.

Kasvua tavoitellaan erityisesti digitaalisesta liiketoiminnasta. Viime vuonna yhtiön digitaalinen liikevaihto kasvoi yhdeksästä 13 miljoonaan euroon, mutta kasvu ei kattanut painettujen lehtien tulonmenetyksiä. Konsernin koko liikevaihto oli 168 miljoonaa euroa. Tehdyt yrityskaupat nostavat liikevaihdon lähelle puolta miljardia euroa.

– Haluamme kasvaa sekä yhtiön sisällä että yritysostoin, hallituksen puheenjohtaja Leena Hautsalo sanoi.

Useat lehtiyhtiöt saivat luvan radiotoimintaan – "Olemme tyytyväisiä ja innoissamme"

Yhtiökokous sujui rauhallisemmin kuin parina edellisenä vuotena, sillä Kalevi Takalan kuolinpesän edustaja Markku Laine äänestytti tällä kertaa vain hallituksen jäsenmäärästä. Hän esitti määrän nostamista seitsemästä kahdeksaan, mutta ehdotus kaatui selvin numeroin.

Hallituksessa jatkamaan valittiin erovuoroiset Leena Hautsalo ja Mikko Paananen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Hautsalo valittiin uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jaakko Kurikka. Hallitukseen kuuluvat mainittujen lisäksi Pekka Haltia, Vesa-Pekka Kangaskorpi, Kalle Kautto ja Riitta Vesterinen-Virtanen.

Yhtiö maksaa osinkoa viime vuodelta 0,63 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti myös hallituksen palkkioista. Puheenjohtajan kuukausipalkkio on 3 000 euroa, varapuheenjohtajan 1 700 ja jäsenen 1 500 euroa. Kokouspalkkio puheenjohtajalle on 600 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Hallituksen palkkiota ei makseta, mikäli hallituksen jäsen on myös työsuhteessa yhtiöön.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 302 osakasta.