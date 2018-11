Metalleja louhitaan ennätystahtiin – kaivosteollisuuden uusi nousu näkyy alan messujen kasvaneessa suosiossa Jyväskylässä

Metallimalmeja louhitaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin Suomen kaivoshistoriassa. Metallimalmien louhinta kasvoi 13 prosenttia ja teollisuusmineraalien louhinta 7 prosenttia vuodesta 2016.

Tiedot käyvät ilmi keskiviikkona Jyväskylässä FinnaMateria-messuilla julkaistusta kaivosalan toimialaraportista. Raportti käsittelee alan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä.

Suomessa toimi viime vuonna yhdeksän metallimalmikaivosta ja 27 teollisuusmineraalikaivosta. Alan liikevaihto oli runsaat kaksi miljardia euroa.

Malminlouhinnan määrä oli suurin Terrafamen Sotkamon kaivoksessa. Kokonaislouhinnan (malmi ja sivukivi) määrä oli suurin Bolidenin Kevitsan kaivoksessa, ja isoin teollisuusmineraalikaivos oli Siilinjärvi.

Investoinnit kaivostoimintaan ja malminetsintään jatkoivat kasvua viime vuonna. Kokonaisinvestoinnit metallimalmien louhintaan oli noin 480 miljoonaa euroa. Kaivosten julkaisemat investointi- ja kehittämisohjelmat lähivuosille ovat noin miljardi euroa.

Monia malminetsintä- ja kaivoshankkeita on käynnissä. Sotkamo Silver Oy:n hanke on pisimmällä. Uudelleen avattavaksi suunnitellaan neljää aiemmin suljettua kaivosta, ja muita kaivoshankkeita on viisi.

Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtajan Pekka Suomelan mukaan investoinnit ovat normaalitasoon verrattuna kaksin- tai kolminkertaisia.

– Näkymät ovat kohtuullisen hyvät, mutta mistään hypestä ei ole kyse, hän sanoi.

Kaivosteollisuudella on sama ongelma on kuin teollisuudella muutenkin: pula tekijöistä. Suomelan mukaan pulaa on erityisesti automaatioinsinööreistä ja automaatioasentajista.

Kaivosteollisuuden maine kärsi muutama vuosi sitten erityisesti Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmien takia. Suomelan mukaan uusilla kaivoksilla ympäristöasiat ovat hyvällä tasolla, mutta ennen vuotta 2000 perustetuilla kaivoksilla on työtä sopeutua nykyisiin lupavaatimuksiin.

Akkumineraalit herättävät tällä hetkellä paljon kiinnostusta. Tämä näkyy varsinkin koboltin ja litiumin malminetsintälupahakemusten määrän kasvuna.

EU:n tavoitteena on, että EU-maissa rekisteröitäisiin 200 miljoonaa sähkökäyttöistä kulkuneuvoa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii, että sähköautoja valmistettaisiin 100 kertaa enemmän kuin vuonna 2017.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan energiamurros ja ilmastotavoitteet lisäävät raaka-aineiden tarvetta merkittävästi.

– Valtio on valmis edistämään suomalaisen akkuvalmistuksen arvoketjun kehittymistä ja viemään eteenpäin siihen liittyviä panostuksia, niin tutkimuksen ja tuotekehityksen, yritysten toimintaedellytysten kuin investointienkin osalta, hän sanoi tiedotteessa.

Myös kiertotalous tuo uusia mahdollisuuksia kaivos- ja metallinjalostusteollisuuteen. Prosessiteollisuuden sivutuotteiden hyödyntämistä tutkitaan useissa kaivoskohteissa.

Alan markkinanäkymät ovat kuitenkin epäselvät.

– Näkymiä on vaikea ennakoida muun muassa Yhdysvaltojen ja Kiinan välisten kauppajännitteiden vuoksi, raportin koonnut toimialapäällikkö Heino Vasara Lapin ELY-keskuksesta sanoi.

– Monet yksittäiset tekijät voivat yhdessä tai erikseen vaikuttaa merkittävästi muun muassa metallien maailmanmarkkinahintoihin ja saatavuuteen.