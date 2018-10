Metsien hakkuumahdollisuudet kasvavat edelleen

Suomi pysyy vihreän kullan maana. Luonnonvarakeskuksen (Luke) 2040-luvulle ulottuvan metsäinventoinnin mukaan Suomen puuvarat jatkavat kasvuaan, ja suurin puuntuotannollisesti kestävä vuotuinen hakkuumahdollisuus vuoteen 2024 saakka on 84 miljoonaa kuutiota runkopuuta. Vuosina 2025–44 se on jo yli 90 miljoonaa kuutiometriä.

Viime vuonna runkopuuta hakattiin ennätykselliset 72 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 83 prosenttia suurimmasta kestävästä hakkuumahdollisuudesta.

– Pääviesti metsäinventoinnista on se, että puun käyttömahdollisuudet Suomessa ovat lisääntymässä, sanoo johtava tutkija Kari T. Korhonen Lukesta.

– Hakkuumäärien kasvattaminen kestävälle tasolle edellyttää kuitenkin panostamista luonnonhoitoon ja suojeluun metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi, Korhonen lisää.

Inventointi paljasti epäsuhdan runkopuun hakkuupotentiaalissa. Rakentamiseen sopivan tukkipuun hakkuupotentiaali kasvaa sellun tuotantoon sopivaa kuitupuuta enemmän.

– Kuitupuussakin on lisäysmahdollisuutta, mutta se realisoituu vain, jos tukkipuu saadaan varttuneista metsistä käyttöön ja metsät saadaan näin uudistettua, sanoo Korhonen.

Kuitupuulla on enemmän kysyntää.

– Kuitupuusta teollisuus takoo kaksinumeroisia voittoja, mutta sahauksen kannattavuus ei ole ollut niin hyvä.

Eniten kasvaa energiarunkopuun hakkuumahdollisuus, 7 miljoonasta kuutiometristä 11 miljoonaan kuutiometriin vuodesta 2025 lähtien.

Puuta hakattu maksimimäärät jo osassa Suomea

Inventoinnin mukaan puunkorjuuta voidaan lähivuosina kasvattaa koko Suomessa lukuun ottamatta Kaakkois-Suomea, Keski-Suomea ja Päijät-Hämettä.

– Näillä alueilla hakkuut ovat olleet viimeiset kolme vuotta lähellä suurinta kestävää hakkuumahdollisuutta, mutta seuraavalla kymmenvuotiskaudella hakkuita voidaan lisätä, sanoo Korhonen.

Eniten puunkorjuumahdollisuudet kasvavat Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Korhosen mukaan Suomen metsävarat riittävät myös suunniteltuihin mutta vielä toteutumattomiin metsäteollisuusinvestointeihin. Kaikille ei kuitenkaan välttämättä riitä juuri halutunlaista puuta.

Metsien kasvu kiihtyy

Metsien inventoinnissa myönteinen yllätys on ollut metsien kiihtyvä kasvu. Puuston määrä Suomessa on tällä hetkellä 2,5 miljardia kuutiometriä. Vuotuinen kasvu on 107 miljoonaa kuutiometriä, ja siinä on lisäystä 1,5 miljoonaa kuutiometriä verrattuna edellisen inventoinnin mittausvuosiin 2009–13.

Kasvuun vaikuttavat eniten metsien käsittelytavat mutta myös ilmaston lämpeneminen ja typpilaskeumat metsiin.

Viimeisen kolmen vuoden aikana poistuma eli hakkuut ja luonnonpoistuma ovat olleet 80 prosenttia kasvusta.

Huolena on heikko signaali siitä, että metsien kasvun lisäys olisi heikkenemässä. Vielä viime vuonna arvioitiin, että vuotuinen kasvu olisi 110 miljoonaa kuutiometriä.

– Sitä pitää seurata. Kasvun seurannan menetelmää uusittiin ja käytössä on vasta yhden vuoden aineisto uudella menetelmällä, sanoo Korhonen.

Hiilinielut voivat muuttaa arviota

Hakkuuarviossa ei ole huomioitu Suomen metsille vuosille 2021–30 asetettavaa hiilinieluvelvoitetta, koska asiasta vasta neuvotellaan EU:n kanssa.

– Metsien ilmastokestävyys on eri asia kuin puuntuotannollinen kestävyys. Jos hakkuita lisätään, metsien hiilinielu pienenee ja se vaikeuttaa Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista. Puuntuotannollisesti kestävä hakkuutaso palvelee lähinnä metsäteollisuuden tarpeita, sanoo trooppisen metsänhoitotieteen professori Markku Kanninen Helsingin yliopistosta.

Painetta hiilinielujen kasvattamiseen maailmanlaajuisesti tuli maanantaina julkaistusta ilmastonmuutospaneelin IPCC:n 1,5 asteen raportista, jota Kanninen on ollut tekemässä. Siinä kehotetaan kiireesti leikkaamaan hiilidioksidipäästöjä ja kasvattamaan hiilinieluja ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen.

Kannisen mukaan se vaatii Suomessa koko maankäyttösektorin tarkastelemista kokonaisuutena.

– Turvetuotanto pitää lopettaa ja nettometsäkato pysäyttää. Lisäksi alueita on metsitettävä.

Metsiä hoidettava hyvin

Luken hakkuumahdollisuuslaskelmissa oletetaan, että metsien uudistamisesta huolehditaan hyvin. Inventoinnin mukaan taimikonhoidoissa ja ensiharvennuksissa on rästejä. Viimeisen kolmen vuoden aikana taimikonhoito- ja ensiharvennusrästien määrä on kuitenkin kääntynyt laskuun.

– Se voi johtua lisääntyneestä puun kysynnästä. Kun puumarkkinat lähtevät vetämään, myös ymmärrys metsänhoidon tärkeydestä lisääntyy, uskoo Korhonen.

Päätöksenteon tueksi

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on metsien ja metsävarojen seurantajärjestelmä, jolla saadaan alueellista ja koko maata kattavaa tietoa metsävaroista, metsäpuuston määrästä, kasvusta ja laadusta.

Tietoa saadaan myös maankäytöstä ja metsien omistussuhteista, metsien terveydentilasta, metsien monimuotoisuudesta sekä metsien hiilivaroista ja niiden muutoksista.

Tuorein inventointi (VMI12) on järjestyksessään 12:s ja se perustuu vuosien 2014–17 mittaustietoihin. Nykyisin inventointi tehdään viiden vuoden välein.

Metsäinventoinnin tuloksia käytetään muun muassa metsäpoliittisen päätöksenteon pohjana sekä metsäteollisuuden investointipäätösten tukena. Sitä käytetään myös metsätalouden kestävyyden arvioinnissa ja hiilivarojen muutosten ja kasvihuonekaasupäästöjen arvioinnissa.

Tuoreimman metsäinventoinnin tulokset julkaistiin tiistaina Helsingissä Luken Metsäareena-tapahtumassa.