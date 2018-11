Microsoft ohitti hetkeksi Applen maailman arvokkaimpana yrityksenä

Ohjelmistoyhtiö Microsoft on hetkellisesti ohittanut puhelin- ja tietokonevalmistaja Applen maailman arvokkaimpana yrityksenä. Maanantai-illan kaupankäynnissä Yhdysvalloissa Microsoftin pörssiarvo kohosi 812,9 miljardiin dollariin (noin 716 miljardiin euroon), niukasti yli Applen 812,6 miljardin.

Microsoftin ykkössija jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillä myöhemmin Applen osakkeiden yhteenlaskettu arvo singahti 822,9 miljardiin dollariin, ohittaen Microsoftin noin seitsemällä miljardilla dollarilla.

Teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi on laskenut yli 12 prosenttia syyskuun lopun jälkeen. Apple on ollut vielä kovemmassa höykytyksessä ja on kolmannen vuosineljänneksen jälkeen menettänyt lähes neljänneksen arvostaan. Microsoft on laskenut samalla jaksolla vain vajaat seitsemän prosenttia.