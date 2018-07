Microsoft toivoo viranomaisilta kasvojentunnistusteknologian sääntelyä

Teknologiajätti Microsoft kehottaa Yhdysvalloissa viranomaisia sääntelemään kasvojentunnistusteknologian käyttöä. Microsoftin lakiasioista vastaava korkean tason johtaja Brad Smith kirjoittaa yhtiön blogissa, että pelissä ovat perustavanlaatuiset ihmisoikeudet kuten yksityisyys ja sananvapaus.

Hänen mukaansa on valtion tehtävä kehittää pelisäännöt siitä, mihin ja miten kasvojentunnistusteknologiaa on hyväksyttävää käyttää. Teknologia-alan yrityksillä on hänen mukaansa myös oma vastuunsa, mutta demokratiassa mikään ei voi korvata vaaleilla valitun valtionjohdon roolia.