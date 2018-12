Mielitkö sijoittaa rahojasi – älä esitä itseäsi viisaampaa

Sijoitustuotteita ostaessa kannattaa olla skarppina.

Kun sijoitusneuvoja alkaa esittää kysymyksiä siitä, paljonko asiakas tietää sijoittamisesta, kuinka paljon kokemusta siitä on tai mikä asiakkaan taloudellinen tilanne on, kysymyksiin kannattaa vastata rehellisesti. Kyseessä on sijoittajaprofiilin luonti, jonka perusteella esimerkiksi pankki tietää, mitä tuotteita asiakkaalle voi tarjota. Untuvikolle ei esimerkiksi tarjota vaikeaselkoisia, korkean riskin tuotteita.

– Siinä tilanteessa ei missään nimessä kannata ruveta pätemään tai uskottelemaan, että on paremmin perillä sijoittamista kuin oikeasti on, lauantaina väitellyt oikeustieteen ja kauppatieteen maisteri Marja Luukonen neuvoo.

Sen sijaan kannata kysellä. Tärkeintä on selvittää sijoituksen riskit – kohdistuvatko riskit vain tuottoon vai myös pääomaan ja minkä riskitason tuotteesta on kyse, esimerkiksi sijoitetanko tässä kehittyville markkinoille vai suomalaisiin yhtiöihin.

Myös sijoituksen kulut on tärkeä selvittää.

– Kuluista voi pyytää esimerkkilaskelmia, jotka näyttävät miten kokonaiskulut vaikuttavat sijoitukseen. Kuluja voidaan esittää vähän siellä ja täällä ja niiden kokonaisvaikutus saattaa jäädä kuluttajalle avoimeksi, Luukkonen sanoo.

– Kuluttajana ei voi mennä pankkikonttoriin tai nettiin ja roiskaista sieltä itselleen muutamia sijoitustuotteita ja kuvitella että nyt tulee hyvä tuotto. Pitää ihan oikeasti kiinnittää huomiota annettuihin tietoihin ja antaa itsestään tietoa.

Kerrasta poikki jos ei valita ajoissa

Luukkonen pitää epäkohtana, että kuluttajalla on nykyisellään niin vähän aikaa valittaa, jos sijoitustuote ei vastaakaan luvattua. Jos kuluttaja huomaa myyjän toiminnassa sopimusrikkomuksen, hänellä on käytännössä kuukausi aikaa tehdä siitä reklamaatio eli virheilmoitus.

Ellei kuluttaja tee valitusta ajoissa, hän menettää oikeutensa saada korvausta tiedonantovirheestä.

– Se on lähtökohtaisesti kerrasta poikki -tilanne, mikä on aika ankara seuraus rahoitusmarkkinalainsäädännön ja sen nimenomaisen sijoittajansuojatarkoituksen näkökulmasta.

Yleensä reklamaatiotilanteissa on Luukkosen mukaan kysymys siitä, että sijoittajalle on annettu virheellistä, puutteellista tai harhanjohtavaa tietoa ennen tuotteen ostamista. Sijoittaja on esimerkiksi voinut luulla, että sijoituksen pääoma on turvattu, vaikkei se olekaan.

Parempi ottaa rohkeasti yhteyttä kun katua jälkeenpäin

Luukkonen sanoo, että tilannetta voisi korjata niin, että kuluttaja ei reklamaatiovelvollisuuden laiminlyönnin takia menettäisi koko mahdollista vahingonkorvausta. Sitä voisi esimerkiksi laskea, jos virheestä on valittanut liian myöhään.

Kokonaan Luukkonen ei reklamaatiovelvollisuudesta luopuisi. Hän muistuttaa, että se myös suojaa tuotteen tarjoajaa. Jos reklamaatiota ei tule, niin sijoitustuotteen myynyt toimija voi luottaa siihen, että sopimus on oikein laadittu ja jatkuu normaalisti.

Nykytilanteessa valitus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, ja sen ei tarvitse olla kovinkaan yksityiskohtainen.

– Reklamaatio kannattaa tehdä heti, kun epäilee virhettä. Tällaisissa tilanteissa ei pidä hävetä. On parempi ottaa rohkeasti yhteyttä ja selvittää asia, kun katua jälkeenpäin.