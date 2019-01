Mikä ihmeen Väre? Uusi yhtiö pyrkii maan kolmanneksi suurimmaksi sähkönmyyjäksi, Jyväskylän Energia keskittyy sähkön ja lämmön tuotantoon sekä veteen

Vuodenvaihteessa toimintansa aloittaneen valtakunnallisen energiapalveluyhtiö Väreen tavoitteena on kasvaa Suomen kolmanneksi suurimmaksi sähkönmyyjäksi. Nykyisin Väreellä on 250 000 asiakasta ympäri Suomen ja se on maan neljänneksi suurin sähkönmyyjä Fortumin, Helenin ja Vattenfallin jälkeen.

– Pyrimme nousemaan ruotsalaisen kilpailijamme ohi kolmannelle sijalle mahdollisimman nopeasti, linjaa Väreen myyntijohtaja Satu Kuusinen.

Väreen omistavat Jyväskylän Energia Oy (JE), Savon Voima Oyj, Kuopion Energia Oy ja Lappeenrannan Energia Oy. JE eli käytännössä jyväskyläläiset veronmaksajat omistavat Väreen osakkeista viidenneksen.

Neljä paikallista energiayhtiötä päättivät perustaa yhteisen myyntiyhtiön, koska sähkön myynnin uskotaan keskittyvän voimakkaasti tulevaisuudessa. Kehityksestä ennakoidaan samantapaista kuin teleoperaattoreilla on ollut.

– Suomessa on 77 sähkön vähittäismyyjää, ja kymmenellä suurimmalla yhtiöllä on 78 prosentin markkinaosuus. Puhelinyhtiöitäkin oli Suomessa aikoinaan satakunta. Nykyisin teleoperaattorit voidaan laskea yhden käden sormilla, Kuusinen muistuttaa.

Hänen mukaansa myös uusien toimijoiden on helppo tulla alalle, sillä sähkön myynti on "numeroiden pyörittämistä" eikä se edellytä sähköverkkojen omistusta tai sähkön tuotantoa. Värekin ostaa myymänsä sähkön sähköpörssistä tai suoraan tuottajilta.

– On täysin mahdollista että esimerkiksi Google, Apple tai joku suomalainen suuri yritys muulta toimialalta ryhtyy sähkön myyjäksi. Jos näin käy, haluamme olla valtakunnallisena toimijana valmiina uuteen kilpailutilanteeseen.

Toimialalle siirtymistä helpottaa myös datahub-järjestelmän käyttöönotto huhtikuussa 2021. Fingridin ylläpitämä datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta.

Datahubia pidetään sähkön vähittäismarkkinoiden merkittävimpänä muutoksena sitten sähkökaupan vapautumisen. Datahub hoitaa jatkossa sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon sähkön käyttäjien vaihtaessa sähkön myyjää tai muuttaessa uuteen osoitteeseen. Järjestelmän toimittajaksi on valittu CGI Suomi Oy.

Väreen Satu Kuusinen ja Jyväskylän Energian toimitusjohtaja Tuomo Kantola alustivat keskiviikkona toimialan ajankohtaisista asioista Jyväskylän Talousseuran seminaarissa. Kantola muistutti, että JE:lle jää edelleen paljon toimintoja vaikka sähkön myynti siirrettiin Väreen vastuulle.

– JE on sähkö-, lämpö- ja vesiyhtiö. Toiminta keskittyy sähkön ja kaukolämmön tuotantoon sekä vesitoimialaan, Kantola kiteyttää.

Hänen alustuksensa aiheena oli "Mitä tekemistä JE:lla on Almatyssa, Shanghaissa ja Viitasaarella? – Kaupunkiyhtiö energia- ja vesisektorin myllerryksessä". Sillä viitattiin JE:n kehitys- ja laajentumishankkeisiin Jyväskylän ulkopuolella.

– Laajentumisen taustalla on se, että haluamme kehittyä ja kasvaa. JE haluaa olla myös hyvä työnantaja, jolla on kiinnostavia uravaihtoehtoja nuorille ihmisille, Kantola kertoi.

Kehitystoiminta edellyttää riskin ottoa ja investointeja. Kantola vakuutti, että JE:llä on niihin varaa eikä kehitystoiminta vaaranna Jyväskylän kaupungin viiden prosentin tuottovaatimusta.