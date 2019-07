Mikä sovellus tyrskäyttää ensimmäisenä 5g-teknologian ketsuppipullon?

Kaupunkien ydinkeskustoihin tulee taatusti 5g-verkot ensi vaiheessa, ennakoi professori Matti Latva-aho Oulun yliopistosta. Operaattoreille tulee 5g-puhelimia myyntiin loppukesästä.

Vaikka verkko on nopeampi kuin edeltävä sukupolvi, 5g-verkon ominaispiirre on, että tukiasemia on oltava tiheämmässä.

5g läpäisee heikosti rakenteita. Kauppakeskuksiin, joukkoliikenteen asemille, yliopistoihin, sairaaloihin, urheiluhalleihin ja vastaaviin on rakennettava paikallisverkkoja. Kotien wlan-lähiverkot ovat samankaltaisia.

– Operaattorit eivät yksinkertaisesti kykene rakentamaan verkkoja joka paikkaan, tietoliikennetekniikan professori Latva-aho arvioi.

Hän sanoo, että paikallisverkkoja tulee sinne, missä tarvetta on. Professorin mukaan verkkoa voi myös keilata antenneilla oikeaan suuntaan.

Ketkä rakentavat 5g-nuotat?

Lähiverkkojen rakentaminen vaatii professorin mukaan uudenlaista bisneslogiikkaa ja sovittuja lainalaisuuksia.

– Kenellä on kannustin rakentaa verkko? Tilan hallinnoijalla tietysti, mutta operaattorit vastustavat. Operaattorit omistavat taajuudet, verkot ja asiakkaat, Latva-aho sanoo.

Professorin mukaan Suomessa ja laajalti Euroopassa ei ole käytössä kansallista verkkovierailua eli roamingia. Suomessa kännykkä on jumissa yhdessä verkossa.

– Se on käsittämättömän hämmästyttävää. Lyhyen kantaman mobiiliverkoissa ei ole mitään järkeä, jos toisen verkossa ei voi vierailla.

Projektipäällikkö Marjo Uusi-Pantti Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista kutsuu tällaisia neutral host -verkoiksi.

– Kunta tai kaupunki voisi tarjota verkon. Nämä ovat sopimuskysymyksiä, hän sanoo.

Professori Latva-aho sanoo, että tutkijat ovat koettaneet pitää ääntä kansallisen roamingin tärkeydestä. Hänen mukaansa Saksassa kuka tahansa voi rakentaa mobiiliverkkoja.

– Tässä mielessä Suomi ei ole ihan edelläkävijä, Latva-aho harmittelee.

Uudet palvelut avainasemassa

Uusi-Pantti ja Latva-aho eivät osaa suoralta kädeltä sanoa, mikä 5g-verkon sovellus tekee siitä valtavirtaa. Uudet palvelut ratkaisevat.

– Eihän kukaan osta 5g-kännykkää siksi, että se on 5g-puhelin. Siitä täytyy olla käyttäjälle jotain hyötyä, Uusi-Pantti sanoo.

Puhelimet maksavat tuoreeltaan Elisan liiketoimintajohtaja Antti Ihanaisen mukaan 800–1 000 euroa. Hän veikkaa läpimurtoa tulevaksi vuodeksi.

– Kalliimmat nykyiset 4g-puhelimet ovat samoissa hinnoissa. Virtuaalitodellisuuden sovellukset ja e-pelaaminen hyötyvät 5g-verkoista. Aika nopeasti uusia sovelluksia alkaa tulla, Ihanainen sanoo.

5g ei ole demokratisoiva väline

5g:n myötä automaatio, robotisaatio ja etäkäyttötavat yleistyvät. Puhutaan myös esineiden internetistä.

Liikenne- ja viestintäviraston Uusi-Pantti jakaa 5g-käytön kolmeen. Osa tarvitsee kunnon laajakaistan, toiset viipeettömän yhteyden ja kolmansilla päätelaitteita voi olla niin monta, että verkon kapasiteetin on kestettävä kuorma.

– Videoiden katselu sujuu nopealla verkolla, mutta silloin viipeellä ei ole merkitystä, toisin on etäyhteydellä tehtävässä sydänleikkauksessa, Uusi-Pantti sanoo.

Ericssonin ennusteen mukaan 5g-verkot vastaavat 35 prosentista mobiilidatasta vuonna 2024.

Monia yhteiskunnan tarpeita voidaan ratkaista tehokkaalla langattomalla verkkoyhteydellä.

– Valitettavasti on sanottava, että 5g-teknologia on täysin kehittyneiden rikkaiden maiden metropolialueiden teknologiaa, professori Latva-aho sanoo.

Hän muistuttaa, että 4–5 miljardilla ihmisellä ei ole pääsyä internetiin.

– Demokratisaatio tietoliikenteessä vaatii sen, että ihmisillä olisi yhtenevä pääsy internetiin. Tulevaisuudessa 6g voi vastata siihen.