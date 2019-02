Mika Lintilä Jyväskylässä: reilun työelämän agendaa tarvitaan

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) laatisi työmarkkinoille reilun työelämän agendan, mikä tukisi työllistämistä ja kasvua. Työntekijöiden ohella siinä kiinnitettäisiin huomiota pelisääntöjen reiluuteen myös yrittäjän kannalta.

– Me tarvitsemme lisää yrittäjyyttä ja ennen muuta menestyviä yrityksiä. Niiden avulla Suomi kasvaa, Lintilä korostaa.

Hän piti juhlapuheen maanantai-iltana pidetyssä Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiön apurahojen jakotilaisuudessa.

– Myös julkisen vallan on jatkuvasti purettava esteitä yrittäjyyden tieltä. Koko yhteiskunnan on pystyttävä uudistamaan toimintatapojaan. Haaste on yhtä monisäikeinen kuin ovat yrittäjyyden vaikutukset yhteiskunnassa.

Puheessaan Lintilä kävi läpi ehdotusta vuoteen 2028 ulottuvasta strategisesta toimenpideohjelmasta yrittäjyyden edistämiseksi. Ohjelmassa esitetään 45 ehdotusta yrittäjyyspolitiikan vaikuttavuuden parantamiseksi sekä tuloksellisuuden hyväksi.

Ohjelman keskeisin tavoite on nostaa Suomen työllisyysaste 78 prosenttiin vuoteen 2028 mennessä.

– Yrittäjyys on oleellinen osa työn murrosta ja sen avulla luodaan hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

Toimenpideohjelmassa vaaditaan muun muassa paikallisen sopimisen edistämistä lainsäädännöllisillä muutoksilla sekä yrittäjien sosiaaliturvan parantamista.

– Yrittäjälläkin pitää olla oikeus riittävään toimeentuloon, Mika Lintilä muistuttaa.

Kauppalaisseura jakoi tilaisuudessa apurahoja yhteensä 264 500 euroa. Suurimman summan, 200 000 euroa, sai Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu sen laadun, opetuksen ja toiminnan kehittämiseen.

Muut ulkopuoliset apurahojen saajat olivat Jyväskylän yliopiston kielikeskus (19 000 euroa), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (13 000 euroa), Gradia Jyväskylä, Kauppa ja palvelut -yksikkö (8 000 euroa), Jyväskylän kauppateknikot ry (500 euroa), Pörssi ry (3 500 euroa) ja Liisa-Maria Rimpiläinen (500 euroa).

Keisari Suuriruhtinas Aleksanteri II:n stipendirahaston matka-apurahan saivat Roope Lehtinen (800 euroa), Kari Roosa (600 euroa) ja Silja Uusi-Einola (600 euroa).