Ministeri Lintilä: Talouskasvun piristyminen edellyttää työpaikkojen täyttämistä ja investointeja

Suomen talouskasvun piristyminen edellyttää osaavan työvoiman saamista avoimiin työpaikkoihin ja investointien lisäämistä, arvioi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

– Kaikki merkit viittaavat siihen, että avoimien työpaikkojen määrä kasvaa koko ajan. Iso kysymys osaamisen lisääminen, hän sanoi STT:lle maanantaina.

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi, että talouskasvu asettuu tänä ja ensi vuonna noin yhteen prosenttiin. Talouskasvu saattaa edelleen hiipua vuoden 2021 jälkeen, jos tuottavuuden nostamiseksi ei löydetä vaikuttavia keinoja eikä maailmankauppa elvy.

Investointien kasvu on myös tänä vuonna pysähtymässä sekä tutkimus- ja kehitysmenojen kasvupyrähdys laantumassa, ministeriö kertoo.

Tiedot käyvät ilmi elinkeinopoliittisesta tilannekuvasta, jonka ministeriö on kohdistanut kahdeksalle ohjaamalleen organisaatiolle, kuten Business Finlandille ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:lle.

– Meillähän on tällä hetkellä tilanne, että talouskasvu on pitkälle kotimaisesta kulutuksesta tulevaa. Vienti on se, mihin pitää saada lisää, Lintilä sanoo.

Monella toimialalla kasvupotentiaalia

Tilannekuvan mukaan kasvua rajoittaa osaajapula esimerkiksi ICT- ja ohjelmistoalalla. Myös osaamispula eli työntekijöiden ja johtajien riittämättömät taidot voivat vaikeuttaa liiketoiminnan kehittämistä.

Monella toimialalla on kuitenkin kasvupotentiaalia, raportissa huomautetaan. Tätä tukee esimerkiksi liikenteen sähköistämisen kehittäminen, minkä uskotaan lisäävän kiinnostusta esimerkiksi akkujen mineraalituotantoon ja kierrätettävyyskysymyksiin.

– Esimerkiksi energiatalouden, kiertotalouden ja biotalouden alat ovat sellaisia, että pitäisi saada investointeja liikkeelle, Lintilä sanoo.

Ennusteet talouskasvusta ovat heikentyneet sen jälkeen kun hallituksen tavoitteita viime keväänä sorvattiin. Lintilä sanoo, että vielä tässä vaiheessa ei ole tarpeen harkita sitä, että hallitusohjelmatavoitteita muutettaisiin.