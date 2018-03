Ministeri Lintilä huolissaan Trumpin terästullipuheista

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) pitää Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kaavailemia teräs- ja alumiinituontitulleja uhkana kansainvälisen talouden kehitykselle. Lintilä muistuttaa Suomen talouden olevan erittäin riippuvainen viennistä ja maailmantalouden vedosta.

– Talous on saatu erittäin hyvin kasvavalle uralle. Kun uhkakuvia maailmantalouden kasvun suhteen tulee, niin ensimmäisenä menee ihmisten luottamus siihen, että talouden kasvu jatkuu. Jos maailmantalous painuu alas, niin Suomi vientiherkkänä maana on hyvin herkkä näille virtauksille. Sieltä tulee sitten kasvun kautta ne vaikutukset kansalaisille, Lintilä sanoi STT:lle.

Lintillän mukaan uusi kauppasota ei vielä ole käsillä, vaikka kaikki mahdollisuudet siihen ovat olemassa.

– Kyllä nyt olisi kaikkein parasta, että kaikki osapuolet, jotka tässä tapauksessa näyttävät olevan USA ja Kiina, pystyisivät neuvottelemaan. EU:lla täytyy kuitenkin olla hyvin merkittävä rooli. EU:n kannalta tärkeää on se, että maailmassa on vapaakauppa ja se on selkeästi sääntöihin perustuvaa. Se on Suomen kansallinen etu, ja se on EU:n etu. Kyllä meidän linjamme pitää olla hyvin kirkas tässä, Lintilä vaatii.

– Nyt pitää kuitenkin koko ajan muistaa, ettei tämä vielä ole mitenkään vaikuttanut, eikä tässä pidä maalata suuria piruja seinille. Joka tapauksessa nämä ovat huonoja signaaleja maailmantalouden vakauden kannalta. Sitä vakautta ei kannattaisi lähteä suin surminkaan vaarantamaan, koska nyt ollaan sekä maailmantaloudessa että Suomen taloudessa vahvalla pohjalla, Lintilä jatkaa.