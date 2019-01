Mobiilipeliyhtiö Next Games vaikeuksissa – yt-neuvottelut alkavat

Mobiilipelejä kehittävä ja julkaiseva Next Games on ajautunut vaikeuksiin. Yhtiö aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat kaikkia yhtiön palveluksessa olevia 143 henkilöä. Yt-neuvotteluissa voidaan yhtiön mukaan päätyä henkilöstövähennyksiin tai merkittäviin muutoksiin työtehtävissä ja toimintamallissa.

Next Games ei ilmoittanut mahdollisten henkilöstösupistusten määrää.

– Meillä ei ole tarkkaa näkemystä siitä, mikä suhdeluku on, kertoo yhtiön markkinointi- ja viestintäjohtaja Saara Bergström.

Hänen mukaansa mahdollisten henkilöstövähennysten määrä muotoutuu yt-prosessin kuluessa.

Next Games kertoo, että yhtiön kassa oli kuivunut joulukuun lopussa 7,3 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 26,3 miljoonasta eurosta. Bergström sanoo kuitenkin, että kolmannen vuosineljänneksen loppuun verrattuna on tapahtunut huomattavaa parantumista. Lisäksi yhtiöllä on käyttämätön viiden miljoonan euron tililimiitti.

Käyttökate miinuksella, liikevaihto nousee

Yhtiön julkaisemien ennakkotietojen mukaan käyttökate jäi loka-joulukuussa 1,3 miljoonaa euroa miinukselle. Käyttökate oli vuosi sitten 3,5 miljoonaa euroa tappiollinen.

– Tässä on tapahtunut jo huomattavaa parantumista, mutta totta kai ollaan vielä pakkasella 1,3 miljoonaa, Bergström sanoo.

Next Gamesin liikevaihto nousi vuoden takaisesta 70 prosenttia 11,3 miljoonaan euroon.

Yhtiö on julkaissut muun muassa The Walking Dead: No Man’s Land -pelin.