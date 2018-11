Monilla nuorilla aikuisilla ei ole mitään tietoa eläkekertymästään ja siksi eläkkeen pienuus voi tulla järkytyksenä – listasimme viisi vaihtoehtoa eläkesäästämiseen

Kun ihminen jää eläkkeelle, tulot putoavat yleensä huomattavasti. Silti lakisääteisen eläkkeen pienuus tulee monelle järkytyksenä, sanoo kehittämispäällikkö Minna Markkanen Takuusäätiöstä.

– Suomessa on perinteisesti luotettu julkiseen järjestelmään ja hyvinvointivaltioon, mutta oman säästämisen ja sijoittamisen tärkeys nousee tulevaisuudessa yhä suurempaan rooliin, Markkanen uskoo.

Suurin riski köyhiin eläkevuosiin on kuitenkin ihmisillä, joilla ei ole varaa säästää etukäteen.

– Ongelmia on myös yhteiskunnan rakenteissa. Esimerkiksi toimeentulotukijärjestelmä tekee varautumisen mahdottomaksi, sillä tukea leikataan, jos tilille kertyy rahaa.

Markkasen mukaan paljon on myös sellaisia ihmisiä, jotka pystyisivät säästämään, mutta eivät sitä syystä tai toisesta tee. Hän peräänkuuluttaa kokonaisvaltaista kulutuskulttuurin muutosta: vähemmän kuluttamista, enemmän säästämistä.

– Se olisi myös ekologisesti kestävämpi elämäntapa.

Markkasen mukaan monilla nuorilla aikuisilla ei ole mitään tietoa omasta eläkekertymästään. Eläkeikä koetaan kaukaiseksi ja järjestelmä vaikeaselkoiseksi. Näistä asioista olisi kuitenkin hyvä olla kärryillä, Markkanen muistuttaa. Eläkekertymät jäävät monella aiempaa pienemmiksi, koska pätkä- ja projektityöt yleistyvät.

– Keskieläkkeet eivät ole kovin korkeita. Naisilla se on tällä hetkellä 1 476 euroa – eikä se ole kovin iso raha. Eläkeläisköyhyydestä puhutaan paljon jo nyt, eikä tilanne ainakaan parane, Markkanen arvioi.

Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka neuvoo kotitalouksia arjen raha-asioissa. Säätiössä ollaan huolissaan siitä, että kotitaloudet velkaantuvat liikaa ja säästävät liian vähän.

Se ei kuitenkaan ole koko totuus. Markkanen on huomannut myös sen, että epävarma taloudellinen tulevaisuus saanut yhä useammat kiinnostumaan sijoittamisesta.

– Uudenlaiset palvelut ovat tehneet sijoittamisesta läpinäkyvämpää, ja nuorten ja naisten sijoittaminen on jo jonkinasteinen ilmiö. Sekin kertoo siitä, että julkiseen eläkelupaukseen ei enää samalla tavalla luoteta.

Suomen lakisääteinen eläkevakuutusjärjestelmä toimii näin:

Täällä voit tarkistaa arvion omasta työeläkekertymästäsi: https://www.tyoelake.fi/elakelaskurit/

Vasta työuransa alkutaipaleella olevista 25–34-vuotiaista 59 prosenttia arvioi tulevansa hyvin tai melko hyvin toimeen eläkeaikana. Huonoiksi tai melko huonoiksi eläkepäiviensä näkymät arvioi liki viidennes samasta ikäluokasta, kertoo Eläkebarometri 2018.

Ei ole ihme, että kolmekymppisiä huolestuttaa, sillä työurat muuttuvat yhä pirstaleisemmiksi. Se näkyy työeläkekertymässä. Näkymiä eivät varsinaisesti paranna suomalaisten laskeva syntyvyys, nouseva elinajanodote ja eläkeyhtiöiden sijoitustuottojen epävarmuus.

Jos ei uskalla jättää toimeentuloaan julkisen eläkejärjestelmän varaan, omaa tulevaisuutta voi itsekin pedata. Vaihtoehtoja on monia.

1. Perinteisesti eläkesäästämisen ajatellaan tarkoittavan säästämistä pitkäaikaistilille. Tällaiseen varautumiseen saa tukea myös verottajalta, sillä säästöjä voi vähentää verotuksessa jopa 5 000 euroa vuodessa.

Pitkäaikaistilin ideana on pitkäaikainen ja sidottu säästäminen PS-tilille, josta varat ohjataan erilaisiin sijoituskohteisiin, kuten osakkeisiin, rahastoihin ja joukkovelkakirjalainoihin. Niiden arvon perusteella määräytyy tuotto. Sekä säästöt että tuotto verotetaan pääomatulona, kun ne nostetaan.

PS-tili ei ole kovin joustava vaihtoehto, sillä veroedun ehtona on, että säästöt nostetaan vasta eläkeiässä. Tiliin liittyy myös poliittinen riski: jos lainsäädäntö muuttuu, myös ehdot voivat muuttua. Tämä on näkynyt myös suosiossa, ja vapaaehtoinen eläkesäästäminen on romahtanut 2000-luvun alun huippuvuosista.

2. Perinteistä varautumista edustavat myös vapaaehtoiset eläkevakuutukset. Niissä on samanlainen veroetu kuin PS-tileissä.

Säästäjä maksaa vakuutusyhtiölle, ja yhtiö palauttaa maksut sekä niille kertyneen tuoton, kun säästäjä saavuttaa tietyn iän. Tuotto riippuu siitä, onko vakuutus sidottu sijoituksiin vai korkoihin. Sopimuksiin sisältyy yleensä ehto, jonka mukaan säästöt voi nostaa aiemmin, jos vakuutuksen ottaja on työttömänä vähintään vuoden, eroaa, jää työkyvyttömäksi tai leskeksi.

3. Eläkepäiviin voi varautua myös erilaisilla sijoitus- ja säästöhenkivakuutuksilla. Niiden ideana on säästää ja sijoittaa varoja verotehokkaasti.

Asiakas maksaa vakuutusyhtiölle joko kerralla tai kuukausittain maksuja, joita yhtiö säilyttää ja palauttaa sovittuna ajankohtana tuottoineen asiakkaalle. Vakuutuksen sisällä tehtyjä sijoituksia ei tarvitse ilmoittaa verotuksessa, vaan pääomatulovero maksetaan vasta, kun tuottoa nostetaan tai vakuutus päättyy. Sijoituskohteita voi myös vaihtaa sopimuksen aikana.

Henkivakuutuksien tuotenimet ja ehdot vaihtelevat, ja varsinkin takavuosina saatettiin myydä hyvinkin kehnoja sopimuksia. ”Vakuutus”-sana ei tarkoita, että siihen sijoitetut rahat olisi vakuutettu vähenemisen varalta. Tuotto riippuu asiakkaan valitsemista sijoituskohteista ja sopimuksen kuluista. Joissain sopimuksissa kulut voivat olla hyvinkin korkeat.

4. Rahaa voi myös itse sijoittaa suoraan osakkeisiin tai rahastoihin. Suosittuja vaihtoehtoja ovat esimerkiksi indeksirahastot tai ETF:t eli pörssinoteeratut sijoitusrahastot.

Monet suosivat rahastoja, joissa on laaja hajautus ja mahdollisimman alhaiset kulut. Piensijoittajien iloksi markkinoille on tullut uusia palveluntarjoajia, jotka tarjoavat sisäänheittotuotteenaan jopa täysin kuluttomia rahastoja.

Tarjolla on myös aktiivisesti hoidettuja rahastoja, jotka ovat vaivattomia, mutta niissä kulut syövät usein ison osan tuotoista.

Myös suora osakesijoittaminen sopii eläkesäästämiseen ennen kaikkea siksi, että kun tavoitteet ovat kaukana tulevaisuudessa, markkinoiden nousuista ja laskuista ei tarvitse murehtia.

5. Eläkeikään voi varautua millä tahansa omatoimisella säästämisellä ja omaisuuden kartuttamisella. Voi siis olla, että eläkeikään varaudutaan luultua enemmän, sillä uutiset eläkesäästämisen romahtaneesta suosiosta liittyvät usein juuri perinteisiin eläkesäästämistuotteisiin.

Säästöpankkiryhmä julkaisi lokakuun lopussa Säästämisbarometrin, johon vastasi 1 647 suomalaista. Tutkimuksen mukaan erityisesti 18–29-vuotiaat näkevät sijoittamisen ja säästämisen aiempaa tärkeämpänä. Yli puolet tästä ikäluokasta on innostunut aloittamaan säästämisen tai lisäämään sitä.

– Ehkä meillä olisi enemmänkin syytä optimismiin nuoriin liittyen. Nuoret ovat säästäjinä muuta väestöä innokkaampia ja ajattelevaisempia, vaikka he eivät isoja säästäjiä vielä olekaan. Tämä olisi hyvä muistaa julkisessa keskustelussa, jossa syntyy välillä kuva passiivisesta nuorisosta, Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Timo Vesala kommentoi.

Lähteinä muun muassa Finanssivalvonta ja Veronmaksajain Keskusliitto. Juttua varten on haastateltu myös Timo Heikkilää, joka on perustanut suomalaisten sijoittajien tietopalvelun sijoittaja.fi:n.