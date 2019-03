Multialaisyritys kehitti digityökalun kuntoutujan tueksi ja kuntoutuksen seurantaan

Multialla toimiva, mielenterveys- ja päihdekuntoutuspalveluita tarjoava Vehkoonranta Oy on kehittänyt kuntoutujan edistymisen seurantaan digitaalisen työkalun, Tuetar-vaikuttavuusmittarin. Järjestelmän on määrä tukea itse kuntoutujaa sekä osoittaa palvelun tuottajalle ja tilaajalle – kuten kunnan sosiaalitoimelle – että kuntoutustulosten suunta on oikea.

─ Aiemmin asiakkaan kuntoutumisen edistymiseen ei ole ollut tarjolla hyviä työkaluja. Erilaisia paperilomakkeita ja exceleitä kyllä, mutta niihin arvion tekee vain ammattilainen, jolloin asiakkaan oma näkemys jää pois, Vehkoonranta Oy:n toimitusjohtaja Piia Virtanen kertoo.

– Tuetar-työkalun avulla esimerkiksi päihde- tai mielenterveyskuntoutuja ja kuntoutustyöntekijä voivat yhdessä mitata elämän eri osa-alueiden kehittymistä. Tuetarta käyttävät asiakas ja kuntoutustyöntekijä yhtä aikaa, jolloin kuntoutujan itsearviointi ja ammattilaisen näkemys yhdistyvät, ja niitä voidaan verrata.

Vaikuttavuusmittari on Virtasen mukaan mahdollista räätälöidä erityyppisten hoito- ja kuntoutussuhteiden tarpeisiin, muun muassa päihde- ja mielenterveystyöhön, lastensuojeluun ja ikäihmisten kotihoitoon. Sitä voivat käyttää sekä palveluita tarjoavat yritykset että palveluiden tilaajat, esimerkiksi sosiaalitoimi.

Virtanen painottaa, että vaikka sote-alalla on viime aikoina kuohunut ja jotkut alan yritykset ovat saaneet negatiivista julkisuutta, on kehitys pääosin myönteistä.

– Alalla on paljon toimijoita, joille laatu ja jatkuva kehittyminen ovat toiminnan lähtökohta, mahdollisimman suuren voittoprosentin sijaan. Kaikki osakeyhtiöt eivät tähtää maksimaaliseen osingonjakoon, vaan tavoitteena on palvelujen ja laadun kehittäminen.

Virtanen työskentelee myös Vehkoonrannan yhteistyöyrityksen, Mänttä-Vilppulassa toimivan Metsomäen Kodit Oy:n toimitusjohtajana. Hän kuvaa yritysten pyrkivän kasvamaan ja kehittämään asiakkailleen uudenlaista, etenevää kuntoutumisen polkua.

Tuetarta voi käyttää muun muassa tabletilla, älypuhelimella ja tietokoneella. Järjestelmän tekninen toteutus ja ylläpito ovat it-palveluita tuottavan Agileo Oy:n vastuulla.