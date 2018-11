Multian Kynttiläpaja Kalevantuli pani pystyyn omat pop up -myymälät

Viisi uutta pop up -myymälää, edellisvuodesta yli tuplaantunut henkilöstö- ja tuotantomäärä, koko syksy täyttä säpinää. Multian keskustassa toimivan Kynttiläpaja Kalevantulen toukokuussa hoteisiinsa ottanut helsinkiläinen yrittäjä Göran Weber on silmin nähden tyytyväinen yrityksen kehitysvauhtiin.

– Suunnitelmissa on pysytty, ja pajalla on tehty töitä joulusesonkia varten ”alta pois!” -tahtia. Nyt on avattu omat pop up -myymälät Helsingin Rediin, Espoon Isoon Omenaan, Jyväskylän Sokkariin, Kuopion Matkukseen ja Tampereen Ratinaan. Niihin on teetetty yksilölliset kalusteet Keuruulla toimintakeskus Navikassa ja roudattu tuhansia kynttilöitä. Ja ensi jouluna verkostoa on tarkoitus vain lisätä, Weber visioi.

Pop up -myymälät suljetaan 15. tammikuuta mennessä, sillä ”sesonginjälkeisiä rajuja alennusmyyntejä emme vedä”. Asiakkaat tavoitetaan Weberin mukaan jatkossakin pääasiassa Multian putiikissa ja entisestään laajennettavan jälleenmyyjäverkoston kautta.

Syksyn mittaan kynttiläpajalla on tehty töitä kahdeksan hengen voimin, ja pop up -pisteisiin palkattiin omat, paikalliset henkilökunnat.

Kunhan joulusta selvitään ja saatu palaute analysoidaan, käännetään pajalla katseet pääsiäissesonkiin – kynttilöiden käytön ympärivuotisuutta kun pyritään yrityksessä kaikin tavoin tukemaan.

Weber perheineen osti vuodesta 2005 toimineen Kalevantulen sen perustajalta artesaani Reeta Kuneliukselta ja tämän yhtiökumppanilta Niina Riikoselta. Weber muistuttaa ihastuneensa nimenomaan pajan tuotteiden – parafiini- ja soijakynttilöiden – ainutlaatuiseen designiin ja laatuun sekä kotimaiseen käsityöhön. Näitä arvoja on vaalittu ja vaalitaan jatkossakin, hän painottaa.

– Omaa valikoimaa ei ole muutettu; kolme uutta tuotetta on saatu lisäämällä kokoja. Kun hankin yrityksen, tiesin, että tuotepuoli on kunnossa ja että vaikka uudistumme, pidämme kiinni olemassa olevasta laadusta ja suunnittelusta. Kaikkia trendejä ei ole pakko seurata, ja suunnittelua voidaan tehdä tiimityönä.

Weber sanoo Kalevantulessa lähdettävän vastakin siitä, että kynttilät ovat alusta loppuun käsityötä:

– Emme käytä prässejä, vaan kaikki tuotteemme valetaan kaatamalla kannulla muotteihin. Pyrimme myös siihen, että mahdollisimman moni oheistuote on kotimaista käsityötä ja mielellään paikallista, kuten lahjapakkauksissa Markkulan marjatilan tai Uitamon glögit.

Kynttiläpajan uusi isäntä tunnustaa monen vielä kesällä kyselleen, aikooko hän siirtää yrityksen pois Multialta. Kun hän teki selväksi, ettei moisia aikeita ole, ovat epäluulotkin aihtuneet.