Murtunut nilkka tai kadonnut ääni ei välttämättä vie enää sairauslomalle – korvaava työ yleistyy työpaikoilla

Kun opettajalta menee ääni, kirvesmies jonottaa olkapääleikkaukseen tai toimistotyöntekijän nilkka murtuu, suunta ei välttämättä nykyisin ole sairauslomalle.

Korvaavan työn käyttäminen eli työtehtävien muokkaaminen sairausloman sijasta on vähitellen yleistynyt. Äänensä menettänyt opettaja voi tehdä suunnittelua, olkapäävaivainen kirvesmies siirtyä kevyempiin töihin ja toimistotyöntekijä tehdä etätöitä.

– Nyt nähdään, ettei työkyky ole vain nolla- tai sataprosenttinen. Työmaailmassa on osatyökykyisiä, ja nykyään ymmärretään paremmin heidän ammattitaitonsa merkitys, johtava työterveyslääkäri Auli Rytivaara Mehiläisestä toteaa.

Kunta-alalla käyttö kasvussa

Monella työpaikalla korvaava työ on uusi asia. Kevan viime vuonna tekemän selvityksen mukaan kunta-alan yli 200 hengen työpaikoista sitä käytti 40 prosenttia. Joka viidennessä korvattua työtä käyttäneistä työpaikoista malli oli ollut käytössä yli viisi vuotta.

– Näyttää siltä, että korvaavan työn käyttö on yleistymässä kunta-alalla, palvelupäällikkö Laura Rinne Kevasta arvioi.

26 prosentissa korvaavaa työtä käyttäneistä työpaikoista malli oli otettu käyttöön edellisenä vuonna. Yksi näistä paikoista oli Vantaan kaupunki, joka otti käyttöön Tuunatun työn toimintatavan vuonna 2016.

Henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen kertoo, että viime vuonna tuunatussa työssä oli 347 työntekijää, tänä vuonna ensimmäisen puolen vuoden aikana 264.

– Olin itsekin tuunatussa työssä, kun lonkkani leikattiin. Tein paljon Skype-palavereja ja johdin johtoryhmääni sohvalta käsin, Lievonen kertoo.

Teollisuusliitto huolissaan tapaturmien raportoinnista

SAK:n viime vuonna luottamushenkilöpaneelilleen tekemässä kyselyssä selvisi, että työehtosopimuksissa korvaava työ on mainittu useammin kuin sen käytöstä on lopulta sovittu työpaikalla.

– 37 prosenttia luottamushenkilöistä vastasi, että heidän tessissään on sovittu korvaavasta työstä. 21 prosenttia sanoi, että siitä on sovittu paikallisesti, SAK:n asiantuntijalääkäri Kari Haring sanoo.

Työoloja voisi muokata kyselyyn vastanneiden mukaan 70 prosentissa työpaikoista.

STTK:n aloilla korvaavan työn käyttö on edunvalvontajohtaja Katarina Murron mukaan vähäistä. Samoin on työelämäasioiden päällikön Lotta Savingon mukaan Akavan aloilla. Etätöitä kuitenkin tehdään, jos terveys ei salli työpaikalle menoa.

Kevan kyselyssä korvaava työ oli koettu pääosin myönteiseksi, mutta toisenlaisiakin kokemuksia on. Teollisuusliiton työehtosopimuksessa kirjaus korvaavasta työstä on ollut vuodesta 2007.

– Sopimusta tehdessä ajateltiin, että korvaavaa työtä käytettäisiin kohtuullisen pitkien sairauslomien jälkeen. Nyt erityisesti globaalit yritykset käyttävät sitä paljon työtapaturmatapauksissa, Teollisuusliiton työympäristöpäällikkö Juha Pesola toteaa.

Pesolan mukaan huolena on, jääkö tapaturmia raportoimatta, jos ne eivät korvaavan työn vuoksi johda sairauspoissaoloon.

Paraneminen tai terveys eivät saa vaarantua

Sairauskulujen vähentäminen on Kevan selvityksen mukaan yleisin syy korvaavaan työhön. Pitkissä sairauslomissa korvaavasta työstä on taloudellista hyötyä työntekijällekin, sillä siitä maksetaan normaalia palkkaa. Taustalla on myös ajatus työkyvyn ylläpitämisestä.

– On kiistatonta näyttöä siitä, että aika monen sairauden osalta aktiivisuus ja varhaisempi työhön paluu nopeuttavat toipumista, Kari Haring kertoo.

Yleisintä korvaava työ on tuki- ja liikuntaelinsairauksissa. Vatsataudissa ei ole tarkoitus mennä korvaaviinkaan töihin.

– Lähtökohta on se, etteivät korvaavat tai kevennetyt työt saa vaarantaa terveyttä tai paranemista, työterveyspalveluiden ylilääkäri Unto Palonen Terveystalosta sanoo.