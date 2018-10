Mustankorkea sulkee biokaasun tankkausaseman toistaiseksi – Tukes: Laitteiston käyttö ei ole turvallista

Mustankorkea Oy kertoo, että biokaasun tankkausasema on pakko sulkea toistaiseksi. Kaasutankkausasema on ollut aiemmin suljettuna, mutta sen käyttöä on uskottu voivan jatkaa.

Nyt laitostoimittajan suunnittelemasta ja rakentamasta laitteistosta on paljastanut uusia ongelmia eikä Tukesin mukaan sen käyttö ole turvallista.

– Tukes suositteli uuden jalostusyksikön hankintaa, mikä on myös Mustankorkean näkemys, Mustankorkean toimitusjohtaja Esko Martikainen kertoo.

Näin ollen tankkausaseman tekniikkaa joudutaan muuttamaan.

– Näillä muutostöillä mahdollistetaan muualta tuotavan liikennekaasun jakelu siihen saakka, kunnes saamme oman kaasun jalostuksen jälleen käyntiin. Muutostyöt kestävät vähintään kuukauden, minkä jälkeen asema voidaan jälleen avata kaasuautoilijoille, arvioi Martikainen.

Ongelmat eivät vaikuta Seppälän tankkausaseman valmistumiseen ja käyttöönottoon. Seppälän tankkausasemalle tulee tekniikka toiselta laitostoimittajalta.