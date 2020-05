Muuramelainen multikoptereiden valmistaja VideoDrone Finland hakea kasvua viennistä – pääomasijoittaja Midinvest teki merkittävän sijoituksen yhtiöön

Muuramessa toimiva ammattikäyttöön tarkoitettujen multikoptereiden valmistaja VideoDrone Finland Oy on saanut kumppanikseen pääomasijoitusyhtiö Midinvest Management Oy:n.

Midinvestin hallinnoima pääomarahasto on tehnyt yhtiöön merkittävän sijoituksen.

VideoDrone on vuonna 2013 perustettu yritys, joka työllistää neljä henkilöä ja useita alihankkijoita. Yhtiön liikevaihto viime vuonna oli noin 0,8 miljoonaa euroa.

Yhtiö valmistaa kolmea eri kopterityyppiä. Kaksi niistä soveltuu kaikenlaisiin kuvaus- ja mittaustehtäviin, ja ne voidaan varustaa erilaisilla kuvaus- tai mittauslaitteilla. Kolmas kopterityyppi on suunniteltu erityisesti maanmittaus- ja kartoituskäyttöön.

VideoDronen tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Asiakaskuntaan kuuluu niin yksityisiä kuin julkisiakin tahoja, myös ulkomailla.

– VideoDrone tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen ratkaisun datan keräämiseen ilmasta ympäristöystävällisellä ja tehokkaalla tavalla. Kokonaisuus kattaa joko valmiin tai räätälöidyn järjestelmän sisältäen suunnittelun, valmistuksen, koulutuksen sekä elinkaarihallinnan, VideoDronen toimitusjohtaja ja perustaja Juhani Mikkola kertoo.

Midinvest Management Oy:n toimitusjohtajan Jukka-Pekka Nikulan mukaan VideoDrone Finland on mielenkiintoinen yhtiö, jonka laadukkaat tuotteet nauttivat laajalti arvostusta.

– Yhtiö on kasvanut kannattavasti jo seitsemän vuotta, ja kasvupotentiaalia on huomattavasti. Tarkoituksena on panostaa erityisesti kasvuun ja vientiin, ja yhteisenä tavoitteena on vahvistaa yhtiön kansainvälistä osaamista uutta johtoa rekrytoimalla.

Nykyinen toimitusjohtaja Mikkola aikoo jatkossa toimia yhtiössä tuotekehityksen vastaavana.

Midinvest Management Oy on jyväskyläläinen pääomasijoittaja, joka keskittyy pienten ja keskisuurten yritysten omistusjärjestelyihin ja kasvun rahoittamiseen.

Midinvestin hallinnoimien rahastojen suurimmat sijoittajat ovat suomalaisia institutionaalisia sijoittajia. Midinvest-rahastoissa on tällä hetkellä 15 kohdeyhtiötä.