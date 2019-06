Muuramelaisystävykset haluavat rohjeta – Yksi yrittäjistä polkee päivittäin rannekellot repussaan opiskelijayksiöstä postiin

Muuramesta kotoisin olevat Antti Heikkinen, Ville Karjalainen, Arno Ranta-aho ja Henry Wilén päättivät vuoden 2017 lopussa virittää Rohje-rannekellot markkinoille.

– Idea sai alkunsa, kun olimme vuonna 2015 reissaamassa Sveitsissä. Rohje juontaa juurensa rohjeta-sanasta ja ensimmäinen kello edustaa seikkailumielisyyttä, kertoo Ville Karjalainen.

Rohje toi vuoden alussa markkinoille niin miehille kuin naisillekin sopivan Adventurister-kellomallin. Loppuvuodesta on tarkoitus saada myyntiin rouheampi aikarauta.

– Kun kävimme vieraina Radio Suomipopin Aamulypsy-ohjelmassa, nykyinen malli näytti varsin pieneltä Jaajo Linnonmaan ranteessa – se on nimittäin iso mies, Karjalainen naurahtaa.

Yritys halusi valmistaa suomalaisen asustekellon, joka ei olisi yhtä tyyris kuin kotimaiset luksuskellot. Tiuku kuitenkin repii Citizen Miyota -koneistonsa Japanista ja rungon Kiinasta.

– Osin Kiinassa valmistettu tuote on monelle potentiaaliselle ostajalle punainen vaate. Totuus kuitenkin on, että suomalaisella koneistolla ja rungolla varustettua kelloa ei voisi myydä kohtuullisella hinnalla, Karjalainen toteaa.

Yritys itsessään on jyväskyläläinen, vaikka Rohjeen logistiikka tapahtuu Turusta ja Pirkanmaan Nahkakuviointi valmistaa poronnahkarannekkeet käsityönä Tampereella.

– Nahkakuviointi valmisti 1940-luvulta alkaen kellorannekkeita, mutta vuosien saatossa valmistus siirtyi muihin nahkatuotteisiin. Nyt kun toiminta elvytettiin, ovat 70 vuotta vanhat perinteet palanneet käyttöön.

Karjalainen mainitsee keskisuomalaisten yritysten yhteistyön positiivisen vireen. Hänen mukaansa yritys haluaa toimintansa painottuvan Jyväskylään.

Kelloja voi löytää Rohjeen omasta verkkokaupasta sekä Jyväskylän keskustan Koto Designmarketista. Lisäksi yritys solmi kesäkuun alkupuolella jälleenmyyntisopimuksen tavaratalo Stockmannin kanssa.

– Uskoisin, että yhteistyö Stockmannin kokoisen toimijan kanssa kertoo jotain onnistumisestamme kellojen suunnittelussa, Ranta-aho kommentoi sopimusta.

Karjalainen raottaa Rohjeen takakantta kertoen, ettei kelloa olisi koskaan valmistettu ilman heidän yhtenäistä ja yrityshenkistä ystäväporukkaansa.

– Kuuden kuukauden jälkeen uskaltaa jo sanoa, että yrittäminen on kannattanut. Ensimmäinen erä on myynyt hyvin ja toinen tilaus on laitettu jo vetämään.

Ystävykset ovat jättäneet yritystoimintaansa hieman käyntivaraa, sillä Rohjetta pyöritetään harrastuksena päivätöiden ohella.

Heikkinen opiskelee kokeellista fysiikkaa Turun yliopistossa, Karjalainen työskentelee Jyväskylässä Paytrailin myyntipäällikkö, Ranta-aho toimii ohjelmistokehittäjänä Vincitillä ja Wilén työskentelee markkinoinnin parissa Airbusilla.

– Antti (Heikkinen) polkee rannekellot repussaan opiskelijayksiönsä ja postin väliä päivittäin, jotta kellot saataisiin lähetettyä maailmalle, Karjalainen kertoo.

Tarkoitus on tehdä yritystoimintaa nöyristelemättä, selkeällä brändäämisellä ja saavutettavuudella. Kellojen hinnat tulevat pysymään 100–1 000 euron välillä, kotimaisuutta pyritään korostamaan ja markkinointiviestinnässä halutaan pitää huumori mukana.

– Jokaiselle, joka on joskus haaveillut toteuttavansa kavereiden kanssa hullulta tuntuvan ideansa: suosittelen.