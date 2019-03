Näin raha vaikuttaa parisuhteeseen tai sen loppumiseen – "Jos olisi ollut taloudellisesti mahdollista lähteä..."

Sanotaan, että raha pyörittää maailmaa.

Tuoreen kansainvälisen tutkimuksen mukaan raha pyörittää myös tuhansia suomalaisia parisuhteita – osa pareista on yhdessä vain taloussyistä.

Tutkimustuloksen innoittamana Teemasuomalainen kysyi lukijoilta kommentteja aiheesta Etelä-Suomen Median, Kaakon Viestinnän ja Väli-Suomen Median verkkolehdissä.

Leijonanosa verkkokyselyyn vastanneista kertoi, ettei ole ollut kehnossa suhteessa rahan takia, mutta pieni vähemmistö vastasi toisin.

Jälkimmäiseen ryhmään kuuluu 52-vuotias mies:

– Olen ollut (huonossa suhteessa rahan takia). Ex-vaimo vei miltei perikatoon ostoksillaan ja rakastajillaan.

Vähemmistöön lukeutuu myös 51-vuotias nainen.

– Jos olisi ollut taloudellisesti mahdollista lähteä, en olisi jäänyt parisuhteeseen. Koko omaisuus oli kuitenkin käytännössä puolison nimissä.

Myös 44-vuotias nainen kertoi olleensa parisuhteessa taloussyiden takia.

– On ollut joskus huono parisuhde. Huonon rahatilanteen takia ei ole voinut erota, kun kummallakaan ei olisi ollut yksinään varaa senkään vertaa.

Niin ikään 44-vuotias nainen taas sanoi, että hänen ex-miehensä yritti elää hänen siivellään.

– Hän on pihi ja minulla hieman paremmat tulot. Jouduin olemaan tiukkana, että hänkin maksoi osuutensa.

Luotonhallintayritys Intrumin teettämän kyselyn mukaan keskimäärin 17 prosenttia eurooppalaisista vastaajista pitää raha-asioita syynä siihen, etteivät he ole lopettaneet parisuhdetta. Suomessa näin sanoi 14 prosenttia vastaajista.

Kyselyyn vastasi yli 24 000 ihmistä 24:stä Euroopan valtiosta.

Ranskassa, Espanjassa ja Isossa-Britanniassa prosenttiluvut olivat keskiarvoa korkeammat: ranskalaisista 23, espanjalaisista 21 ja briteistä 19 prosenttia ilmoitti talouden pitävän heitä kiinni parisuhteessa.

Toisaalta 14 prosenttia kaikista ja 12 prosenttia suomalaisista vastaajista sanoi, että raha on ollut eron syynä.

Teemasuomalaisen kyselyssä pieni osa vastaajista kertoi, että raha on vaikuttanut suhteen kariutumiseen.

– On kariutunut (suhde rahan takia). Ei sitä itsekkyyden määrää jaksanut. Yhteisen lapsen jututkin sain minä maksaa, kommentoi 46-vuotias nainen.

– On vaikuttanut. Mies valitti, että palkkani on pieni eikä hän jaksa vetää kivirekeä. Mies löysi uuden parisuhteen, jossa nainenkin tienaa hyvin, ja on tyytyväinen. Niin olen minäkin uudessa suhteessani, jossa ansaitsemme suunnilleen saman summan kuukaudessa, kertoi 64-vuotias nainen.

Joidenkin kyselyyn vastanneiden mukaan ero johtui siitä, ettei toinen osapuoli osallistunut kuluihin.

– Toinen maksatti kaiken minulla. Lopulta kyllästyin ja lähdin, sanoi 34-vuotias nainen.

– Pummaaminen ja valehtelu rahasta aiheuttivat sen, että vaihdoin lukot ja sai tulla vain tavarat hakemaan, kertoi 48-vuotias mies.

Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula aprikoi, mahtavatko Intrumin teettämän tutkimuksen tulokset pitää paikkansa. Hän sai hieman erilaisia tuloksia tutkiessaan lapsiperheiässä olevia suomalaispareja vuonna 2013. Tutkimuskohteena oli 10 000 miestä ja naista, jotka olivat solmineet avo- tai avioliiton vuonna 2005. Kontula tarkasteli, miksi parit olivat yhä yhdessä tai eronneet. Tutkimus toi esille, ettei rahalla pidetä suhdetta yllä.

– Sekä miehistä että naisista vain kaksi prosenttia kertoi, että taloussyyt vaikuttavat siihen, että puolison kanssa pysytään yhdessä, vaikka on ristiriitoja.

Kontulan mukaan raha oli myös harvoin syynä eroon.

– Yksitoista prosenttia naisista ja kuusi prosenttia miehistä sanoi, että talousongelmilla oli merkitystä siihen, että he olivat eronneet.